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日本搞笑藝人上島龍兵疑似輕生 享壽61歲

2022/5/11 15:42（5/11 17:06 更新）
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NHK報導，日本搞笑團體「鴕鳥俱樂部」成員、搞笑藝人上島龍兵11日凌晨過世，享壽61歲。（圖取自instagram.com/dachoclub_official）
NHK報導，日本搞笑團體「鴕鳥俱樂部」成員、搞笑藝人上島龍兵11日凌晨過世，享壽61歲。（圖取自instagram.com/dachoclub_official）
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（中央社東京11日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）報導，日本搞笑團體「鴕鳥俱樂部」成員、搞笑藝人上島龍兵，今天凌晨在東京都過世，享壽61歲。相關人士表示，上島疑似輕生。

上島出身兵庫縣，1985年他跟肥後克廣及寺門義人組成搞笑團體，以鴕鳥俱樂部開始活動。除了搞笑藝人身分，上島也以演員身分參與電視劇演出，最近也在電視節目與活動中亮相。

上島所屬經紀公司表示，上島被發現倒在東京都家中，之後確認死亡。

讀賣新聞報導，上島的家人在10日深夜11時55分左右通報119，雖然緊急將上島送到醫院，但今天凌晨確認死亡。從現場狀況研判，上島疑為自殺。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1110511

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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