人類學家胡台麗逝世 享壽72歲

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（中央社記者張雄風台北8日電）前原住民族委員會主任委員孫大川今天證實，人類學家、紀錄片導演、中央研究院民族學研究所兼任研究員 胡台麗 胡台麗小檔案 1950年3月11日出生，台北市人。

學歷：國立台灣大學歷史系學士，紐約市立大學人類學碩士、博士。

經歷：1979年起在中央研究院民族學研究所任職。

台灣民族誌紀錄片先驅，「穿過婆家村」於1997年上映，是台灣商業電影院播放的首部紀錄片。

民族誌紀錄片「讓靈魂回家（Returning Souls）」獲2012年法國巴黎Jean Rouch國際民族誌紀錄片影展「非物質文化傳承推薦獎」及2013美國休士頓國際影展「影視製作族群與文化類」金牌獎 。

2014年獲教育部第58屆學術獎 （人文及藝術類科）。 看更多 關閉 病逝，享壽72歲。

前原民會主委孫大川今天在臉書表示，深夜得知訊息，胡台麗教授、原住民最敬愛的朋友病逝了，震驚與哀痛。

胡台麗為國立台灣大學歷史系畢業、獲紐約市立大學人類學博士，曾任為中研院民族學研究所研究員，清華大學人類學研究所兼任教授，並擔任台灣國際民族誌影展主席與台灣民族誌影像學會第一、二任理事長。

胡台麗跨足學、文、影各界，文學著作諸如「媳婦入門」、「婆家村落」、「性與死」、「燃燒憂鬱」、「排灣族的鼻笛與口笛」、「文化展演與台灣原住民」等書。

另外，胡台麗也曾編導製作16釐米紀錄片「神祖之靈歸來」、「矮人祭之歌」、「蘭嶼觀點」、「穿過婆家村」、「愛戀排灣笛」、「石頭夢」等。

根據資料，胡台麗製作的紀錄片作品曾獲得芝加哥國際影展紀錄片類銀牌獎、休斯頓國際影展金牌評審獎、金馬獎紀錄片首獎與台灣國際紀錄片雙年展評審特別推薦獎，以及入圍法國馬賽國際紀錄片影展競賽片，入選荷蘭阿姆斯特丹國際紀錄片影展競賽片等。（編輯：陳清芳）1110508