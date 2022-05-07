韓國威尼斯影后姜受延腦溢血不治 享年55歲

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曾獲威尼斯影展等國際影展影后殊榮的韓國演員姜受延，7日因腦溢血病逝，享年55歲。圖為去年10月姜受延出席江陵國際電影節開幕式。（韓聯社）

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（中央社記者廖禹揚首爾7日專電）曾獲威尼斯影展等國際影展影后殊榮的知名韓國演員姜受延，日前因腦溢血心臟停跳送醫急救，今天宣告不治，享年55歲。

姜受延5日晚間被發現在位於首爾市江南區的自宅昏迷不醒，當時已是心臟驟停狀態，緊急送醫後判斷為腦溢血。她的親友向媒體透露，姜受延5日當天早上就開始頭痛，近一個月也有頭痛、腳痛狀況。

1966年生的姜受延4歲就開始以童星身分展開演員生活，多年來持續活躍在韓國演藝圈，去年才剛宣布主演「屍速列車」導演延尚昊執導的Netflix科幻電影「靜_E」，不料電影還未上線就傳出憾事。

姜受延1987年曾以電影「種女」獲頒威尼斯影展最佳女演員，成為第一位獲頒該獎項的亞洲女演員，也是第一位在三大國際影展上獲獎的韓國演員；1989年以電影「波羅揭諦」獲莫斯科影展最佳女演員。

50多年來持續活躍於韓國影壇的姜受延曾主演過多部電視劇及電影，包括電視劇「女人天下」，電影「陽光姊妹淘」、「輪迴」、「虹鱒」等。而在演員本業之外，她也投身文化行政工作，自1996年釜山國際電影節創設初期就陸續擔任評審委員、執行委員會委員等要職，2015至2017年間也擔任執行委員會委員長。

韓聯社報導，韓國電影界人士已組建治喪委員會，將以「影人葬」為姜受延舉行葬禮，委員會由「種女」導演林權澤，資深演員安聖基及朴重勛等人擔任顧問，靈堂設於三星首爾醫院，預定於11日出殯。（編輯：黃自強）1110507