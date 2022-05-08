播撒人類學種子 胡台麗：逃脫井底之蛙命運[影]

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（中央社記者邱祖胤台北8日電）人類學家 胡台麗 胡台麗小檔案 1950年3月11日出生，台北市人。

學歷：國立台灣大學歷史系學士，紐約市立大學人類學碩士、博士。

經歷：1979年起在中央研究院民族學研究所任職。

台灣民族誌紀錄片先驅，「穿過婆家村」於1997年上映，是台灣商業電影院播放的首部紀錄片。

民族誌紀錄片「讓靈魂回家（Returning Souls）」獲2012年法國巴黎Jean Rouch國際民族誌紀錄片影展「非物質文化傳承推薦獎」及2013美國休士頓國際影展「影視製作族群與文化類」金牌獎 。

2014年獲教育部第58屆學術獎 （人文及藝術類科）。 看更多 關閉 過世，享壽72歲，她一手拿筆寫學術論文，一手拿攝影機拍攝影像，數十年來留下多部紀錄片及無數論著，為台灣原住民、新移民、省籍及性別議題研究帶來無限啟發。

胡台麗1986年出版「性與死」，這是她個人在完成紐約市立大學人類學博士學位之後，返國途中「順道」前往人類學家的夢土新幾內亞，留下理性與感性兼具的見聞錄。

胡台麗在書中寫道，「我們常常擔心『原始部落』的文化快消失了，卻沒有問自己的文化是不是也快要消失了？」、「我們如果不肯拋棄成見，虛心地面對自己和別的族群文化，將永遠不能逃脫井底之蛙的命運。」

胡台麗的紀錄片起點也在1980年代，而且堅持以人類學民族誌的方式拍攝，1984年「神祖之靈歸來：排灣族五年祭」是首部採取同步錄音的紀錄片；1993年「蘭嶼觀點」獲金馬獎最佳紀錄片；1997年「穿過婆家村」是首部進入商業戲院放映的台灣紀錄片。

胡台麗曾在當時寫下勉勵人類學者的話：「如果人類學者不主動站出來攝製民族誌影片，就只好任憑台灣觀眾在采風式的原住民影像中接收訊息。」

胡台麗過世的消息傳出，許多藝文界朋友表示哀悼之意，作家、學者陳芳明在臉書表示，胡台麗是小他兩屆的台大歷史研究所學妹，雖很少見面，但知道她治學認真而嚴謹。陳芳明說：「胡台麗出門總是揹一個袋子，他們大學畢業旅行到阿里山時也邀我參加。最後一次見面時，她仍然還揹著袋子。今天上午看到報導，還是無法接受。」

編舞家平珩在臉書發文表示，胡台麗執著去田野調查溯源的要求，成就了原舞者，也回歸以歌配舞的原住民原貌，「她引領進入的原住民世界，對我影響至深，永遠趕不上她出田野的超強體力和滿溢的熱忱！」

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作家、非虛構寫作者阿潑接受中央社記者採訪表示，她是因為胡台麗的紀錄片才去讀人類學研究所，她曾看過胡台麗拍攝的「愛戀排灣笛」，「影片回應了我對排灣族初體驗的疑問，也讓我意識到人類學原來是在做這些，原來人類學家可以這麼進入一個文化」。

阿潑表示，「老師除了讓我對人類學產生好奇，也是我第一次對紀錄片這個媒介有感覺，她是引領我走上人類學之路，以及直至今日都與紀錄片保持關連的重要引路人，即使我未曾受教於她」。（編輯：張雅淨）1110508

影片來源：TEDx Talks