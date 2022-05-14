主演「從地心竄出」 老牌男星佛瑞德華德逝世

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）公關人員今天表示，曾主演「從地心竄出」、「太空先鋒」等片、常扮演硬漢角色的老牌演員佛瑞德華德（Fred Ward）8日過世，享壽79歲。

路透社報導，公關人員霍夫曼（Ron Hofmann）表示，為尊重家屬意願，不會公布佛瑞德華德的死因與地點。

根據霍夫曼提供的生平資訊，佛瑞德華德繞了一圈才走上演員之路，他在1960年代曾於美國空軍服役3年，之後在阿拉斯加當過伐木工人，也當過拳擊手，鼻樑因此被打斷過3次，還當過能在餐廳快速出餐的速食廚師。

根據網路電影資料庫IMBD頁面介紹，佛瑞德華德的演藝生涯超過40載，從1970年代初期參演外國電影開始，一直到2015年在電視連續劇「無間警探」（True Detective）演出最後一個角色。

他演出的第一部美國電影是1975年在「西部之心」（Hearts of the West）飾演一名牛仔，但直到1979年在電影「亞特蘭翠大逃亡」（Escape from Alcatraz）中飾演對抗克林伊斯威特（Clint Eastwood）的反派才開始為人所知。

佛瑞德華德演出過的角色五花八門，從太空人、牛仔、越戰士兵、警探轉行的殺手，到對抗史前巨蟲的英雄應有盡有。

他於1983年在美國作家沃爾夫（Tom Wolfe）同名小說改編電影「太空先鋒」（The Right Stuff）裡飾演「水星計畫」7名太空人之一葛里森（Virgil "Gus" Grissom）。

同一年，他和金哈克曼（Gene Hackman）演出動作片「地獄的7人」（Uncommon Valor），並與梅莉史翠普（Meryl Streep）演出「絲克伍事件」（Silkwood）。

他在怪獸恐怖喜劇「從地心竄出」（Tremors）裡和凱文貝肯（Kevin Bacon）飾演一對修理工搭擋，打敗從地底下竄出的史前巨蟲，拯救內華達州沙漠社區群眾，後來又主演續集「從地心竄出2」（Tremors 2： Aftershocks）。

佛瑞德華德1993年靠電影「銀色．性．男女」（Short Cuts）裡的表現贏得一座金球獎，以及威尼斯影展最佳整體演出獎。

他離世後留下結褵27年的妻子瑪麗－法蘭絲（Marie-France Ward）與兒子簡戈（Django Ward）。（譯者：戴雅真/核稿：陳亦偉）1110514