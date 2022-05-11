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胡宇威分享與陳庭妮隔離日常 相處和諧不吵架

2022/5/11 19:58
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（中央社記者葉冠吟台北11日電）演員胡宇威和陳庭妮日前雙雙確診COVID-19，今天胡宇威出席新戲「親愛的亞當」線上首映會時分享，經過休養後身體狀況很好，小倆口在家中隔離不吵架，感情相處「維持溫度」。

「親愛的亞當」今天舉辦線上首映會，導演廖士涵與演員群胡宇威、曾沛慈、吳岳擎、周丹薇、孫可芳、李運慶、陳璇、張勛傑、陳家逵、戴雅芝，一同在線上暢聊拍片點滴。

胡宇威表示，目前身體狀況很好，在確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第5天時快篩就已呈現陰性，可能平時有運動習慣，免疫力很好，目前都沒有任何後遺症。

不過被問到和未婚妻陳庭妮共同隔離在家，是否容易吵架，還是感情反倒升溫。胡宇威笑說，沒什麼好吵的，至於感情則是「維持溫度」，沒有增減。

劇組除了胡宇威外，吳岳擎日前也確診，他透露目前喉嚨不太舒服，較為疲憊，「味覺、嗅覺也有下降，吃東西還是不太有味道。」不過他認為也能趁此機會多休息、多睡覺。曾沛慈則因家人確診而被匡列，實施3+4天的居家隔離，4名主演只剩孫可芳能跑實體宣傳。

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曾沛慈這回在劇中首度挑戰演媽媽，她坦言，一開始有點抗拒，擔心被貼上「老妹」標籤。不過在看完劇本、了解劇情脈絡後，她不僅被說服，還打趣說：「算是先預習職場跟家庭的平衡課題。」

只是曾沛慈和胡宇威這次吻戲多到連自己也數不清，直呼是出道以來尺度最大。新婚的老公更在半年前，就預告拒絕看她演親密戲，讓曾沛慈苦笑不知道該怎麼看首播。（編輯：張雅淨）1110511

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