唐綺陽曾與母衝突不斷 一句「我很怕你」解心結

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最新一集「公視主題之夜SHOW」映後論壇邀請到網紅鍾明軒（左起）、金鐘獎最佳主持人唐綺陽、導演練健輝和心理師張志豪，一同來探討家庭關係等相關議題。（公視提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月12日

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（中央社記者王心妤台北12日電）「公視主題之夜SHOW」邀請唐綺陽與心理師張志豪等人對談，唐綺陽坦言曾經不正視與母親的關係導致家裡氣氛差，直到媽媽說出「我很怕你」，才讓她發現自己一直誤會母親。

「公視主題之夜SHOW」最新一集播映西班牙短片「想飛的男孩」，描述小男孩伊凡的心思不被身邊大人理解，有次看了影片觸動他對死亡的想像。映後論壇邀請網紅鍾明軒、導演練健輝和心理師張志豪參加，由唐綺陽擔任主持人，分享個人成長故事。

唐綺陽個性好強，自述成長過程常被誤解。張志豪解析影片也對唐綺陽說，高度敏感的孩子容易放大感受力，但擁有這種特質的人能打開自己進入別人的世界，能成為很好的專家，想必唐綺陽也有同感。

唐綺陽聽完這句話哽咽表示，多年前因沒有正視與母親相處問題，導致家庭氣氛差，直到有次母親說出：「我很怕妳，妳知不知道？」才讓唐綺陽意識到自己誤解了母親，也複製了母親的模樣相處，才有契機解開心結。

唐綺陽笑說，雖然到現在仍覺得母親不會當媽媽，但那或許也算和解，也鼓勵大家能解開與家人的心結，「我到快50歲才開始處理，所以各位都有機會。」

鍾明軒則分享從小成績不好常被長輩數落，也想過發洩情緒引起父親注意，現在則依靠自我對話和遺忘方式處理。練健輝坦言從小面對父親言語暴力，創作劇本時也曾用負面角度呈現父親的角色，但近年回顧父親生命歷程，才能夠同理對方，最後也選擇原諒。

「公視主題之夜SHOW」最新一集將於明晚在公視首播。（編輯：張芷瑄）1110512