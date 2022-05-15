藤原龍也松山研一死亡筆記本15年後合體 勁敵變共犯

2006年推出的日本電影「死亡筆記本」，在日本、台灣皆創下驚人票房成績，當年在電影中飾演最強勁敵的藤原龍也（右）及松山研一（左），睽違15年再度在電影「噪音」合體，卻成為殺人共犯。（車庫娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月15日

（中央社記者葉冠吟台北15日電）以漫改電影「死亡筆記本」暴紅的日星藤原龍也和松山研一，時隔15年再以電影「噪音」合體，從當年最強勁敵變成殺人共犯，也讓共演的神木隆之介感動直呼：「我在與L和月說話！」

「噪音」是鬼才漫畫家筒井哲也2020年完結的熱門懸疑漫畫，將改編成真人電影登上大銀幕，由日本知名導演廣木隆一執導，描寫在落後的孤島上所發生的殺人事件，除了找來藤原龍也、松山研一共同主演外，還有神木隆之介、黑木華、永瀨正敏等豪華陣容，將於6月2日在台上映。

2006年推出的電影「死亡筆記本」，當年在日本、台灣皆創下驚人票房成績，當年在電影中飾演最強勁敵「夜神月」和「L」的藤原龍也及松山研一，睽違15年再合體，卻成為殺人共犯，兩人也大方分享合作心得。

藤原龍也笑言，這回在作品中兩人角色設定為兒時玩伴，「實際上我們也認識多年，正因如此才能營造出獨特的氛圍呈現給觀眾」。松山研一則透露以前拍攝「死亡筆記本」時，自己還分不清左右，一味地被藤原龍也的氣勢給壓倒，「現在我終於掌握住自己的戲路，對戲時卻仍舊抵擋不了藤原龍也的氣勢，再次感受到他有多厲害，是我絕對追不上、非常了不起的前輩。」

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松山研一也忍不住讚嘆：「他完全沒變老！都沒有變」。藤原龍也更是提到：「拍攝後我們去喝酒，聊天的內容，家人和工作的事與15年前完全不一樣。雖然我們都老了不少，這方面的變化還是挺開心的。」顯現出兩人多年來的變化及不變的情誼。

同劇組的神木隆之介則分享，自己國中時期就很喜歡「死亡筆記本」，這次能和藤原龍也、松山研一合作，格外緊張，常邊演戲邊想著「哇，好厲害」，甚至在片場和兩人聊天時，也會想著「我在與L和月說話」，一度把松山研一的手機聯絡人名稱輸入成「松山研一先生（L）」，還被松山研一笑著吐槽：「應該改成『噪音』的『純』（角色名）吧」。（編輯：陳仁華）1110515