伍佰搖滾歌劇成功之路 不敵疫情延至2023年初

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（中央社記者葉冠吟台北23日電）又一活動延期。伍佰＆China Blue成軍30週年特別鉅獻的搖滾歌劇「成功之路」，原訂6月於台北流行音樂中心演出6場，因疫情宣布全數延期至2023年初。

伍佰成立的「太空彈劇團」今天發布新聞稿，搖滾歌劇「成功之路：How to Be a Rock Star」本將於6月10、11、12、17、18、19日在北流演出。由於近期全台COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，劇團考量各方因素後忍痛決定將表演活動延後，目前正積極協調演出人員及工作人員共120人檔期，及北流的演出檔期和相關配套措施。

太空彈劇團表示， 已購票並配合主辦單位延期時間入場欣賞表演的觀眾，可選擇保留購票紀錄，屆時可直接憑原票券入場；若選擇退票，退票流程與資訊，將於延期日期確定後，一併於「成功之路搖滾歌劇」臉書粉專及拓元售票系統公布。

劇團衷心期盼「成功之路」首演那一天到來，並殷切期望大家身體健康平安，且於疫情趨緩後能自在、開心地觀賞這齣創新且獨特的搖滾歌劇，一同與伍佰＆China Blue踏上追尋搖滾明星夢的奇幻旅程。

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而一直到上週五，都緊鑼密鼓投入搖滾歌劇彩排工作的伍佰，面對2020年以來最嚴峻的疫情造成演出又必須延期，他表示：「成功之路搖滾歌劇是一齣散播歡樂散播愛，讓人開心的作品，希望在疫情趨緩之後，大家可以開心且安心地來看戲！」

事實上，伍佰先前台北小巨蛋2場個唱已從2020年二度延期到2022年9月，去年的高雄巨蛋演唱會也延期到2022年10月，這次搖滾歌劇「成功之路」再度因疫情延燒忍痛宣布延期，伍佰坦言，儘管心情有些無奈，但為了大家的身體健康，只能持續盼望與粉條們開心相聚的日子早點到來，他也會趁著這段期間，持續運動、儲備精力，好應付下半年的演出以及其他新計畫。（編輯：方沛清）1110523