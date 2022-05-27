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台北電影節再公布片單 2部台灣劇集世界首映

2022/5/27 14:47
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（中央社記者王心妤台北27日電）2022台北電影節再公布片單，2部劇集世界首映，第一部「歡迎光臨 二代咖啡」由鳳小岳、隋棠、林哲熹主演，另一部則是宏正、李沐、黃河共演的推理劇「滴水的推理書屋」。

「歡迎光臨 二代咖啡」由邱晧洲執導，鳳小岳劇中飾演「咖啡之神」與菜鳥徒弟林哲熹每天一起沖咖啡，藉由咖啡多樣風味對照人性百變，此次將放映特別剪輯版。

「滴水的推理書屋」是延續植劇場精神的茁劇場新作，由廖士涵執導，改編作家臥斧的推理小說FIX。宏正飾演推理書屋的店長，熱愛研究懸案卻意外捲入離奇犯罪事件，將在台北電影節世界首映前2集。

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除了台灣影集，台北電影節也將放映2022柏林影展泰迪熊獎的「一二三我仨不落單」（Three Tidy Tigers Tied a Tie Tighter），代表海地競逐奧斯卡最佳國際影片的「弗蕾達的抉擇」（Freda）聚焦母女關係與當地國情變化，華裔女導演基特佐哈自編自導自演的「紐約真人類」（Actual People），另外還有「沉睡巨人之子」等片。

第24屆台北電影節將於6月23日至7月9日舉行。（編輯：張芷瑄）1110527

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