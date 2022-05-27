奧斯卡影帝凱文史貝西涉性侵3男 英國檢方起訴

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（中央社倫敦26日綜合外電報導）倫敦警方今天示，經過調查後，英國皇家檢察署（CPS）已授權對奧斯卡影帝凱文史貝西（Kevin Spacey）提出性犯罪起訴，包括涉嫌性侵3名男子在內。

警方表示，指控的罪行發生在2005年3月至2013年4月期間，其中4起犯行發生在倫敦，一起發生在格洛斯特郡（Gloucestershire），可能受害者包括一名現年40多歲和兩名30多歲男子。

英國皇家檢察署特別犯罪調查組組長安斯利（Rosemary Ainslie）發表聲明：「皇家檢察署已授權，對62歲的凱文史貝西提出對3名男子犯下4項性侵罪的刑事起訴。」

英國皇家檢察署表示，凱文史貝西「還被指控在未經某人同意之下，進行插入式性行為。在檢視倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）調查所收集的證據之後，授權提出起訴」。

一名英國皇家檢察署發言人表示，如果凱文史貝西在英格蘭或威爾斯被捕，他將被起訴。

兩度榮獲奧斯卡殊榮的凱文史貝西曾經是好萊塢一線明星，自從5年前遭控性行為不端後，他基本上已從公眾眼前消失。

倫敦老維克劇場（Old Vic）2017年11月表示，收到20起關於凱文史貝西不當行為的指控，這些指控來自1995年至2013年間，在劇院與他接觸或與他有關的20名男子。

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在性行為不端的指控曝光後，他從Netflix政治陰謀影集「紙牌屋」（House of Cards）被除名，電影「金錢世界」（All the Money in the World）中的戲份全被刪光。

62歲的凱文史貝西1996年演出「刺激驚爆點」（The Usual Suspects）贏得奧斯卡男配角獎；2000年以「美國心玫瑰情」（American Beauty）獲頒奧斯卡影帝；之後再以電視劇「紙牌屋」（House of Cards）獲金球獎肯定。他先前否認所有不當行為指控。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110527