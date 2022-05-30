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樹瑞存活萬年恐不敵一支電鋸 森林權威奔走籲保育

2022/5/30 16:38
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（中央社記者葉冠吟台北30日電）由德國森林權威、資深林務員渥雷本親身投入拍攝的紀錄片「自然就樹美」，遠赴瑞典拍攝世界最長壽的萬年樹瑞，讓他感慨挺過無數天災的樹瑞，如今卻恐因人為一支電鋸消失。

「自然就樹美」（The Hidden Life of Trees）改編自德國資深林務員彼得渥雷本（Peter Wohlleben）的全球暢銷著作「樹的祕密生命」，書籍不僅熱賣400萬冊，連在森林不多的以色列、冰島和蒙古都登上暢銷排行榜。

渥雷本在電影中現身導覽，透露樹木跟人類一樣社會化，不僅擁有記憶，並與它們的孩子一起生活的新發現，甚至會自願減少樹枝生長，給幼樹享有光線等不為人知的森林祕密。

電影團隊更跟著渥雷本遠赴瑞典，一探世上最長壽的萬年樹瑞Old Tjikko。這棵樹瑞萌發於史前蠻荒時期的最後冰河期，近萬年來，不斷死去的主幹又在原始樹根上重生，樹根年齡高達9550歲，比人類平均壽命長115倍，完整見證人類文明史，被譽為「全世界最老的聖誕樹」。

為保護這棵挪威雲杉樹瑞，瑞典不願透露其正確的GPS定位數據，只有在當地嚮導的協助下才能到達。不過當渥雷本親眼見到這棵樹時卻當場傻住，因為這棵樹只有5米高，平凡猶如一般灌木，但眼前所見的「年輕」主幹，其實都有600歲高齡。

這棵樹的長壽，也引發常年奔走森林保育的渥雷本感慨，捱過多次劇烈氣候震盪、存活至今成為傳奇的一棵樹，如今唯一讓它無法承受的「卻可能只是一支電鋸」。

「自然就樹美」將於6月2日起全台上映。（編輯：陳仁華）1110530

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