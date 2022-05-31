光良自虐新歌唱3語 苦練咬字自稱出道最大挑戰

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歌手光良近日為手機遊戲演唱主題曲「天地吾鄉」，以客語、中文、文言文唱出歌詞，自稱是出道以來最大挑戰。（星娛音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年5月31日

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（中央社記者王心妤台北31日電）大馬歌手光良旅居台灣多年，近日為手機遊戲演唱主題曲「天地吾鄉」，以客語、中文、文言文唱出歌詞。他笑說，拿到歌詞不只感覺頭暈，甚至覺得是自虐，堪稱出道以來最大挑戰。

光良雖然是馬來西亞客家人出身，也曾演過客家劇，但這次需要多語言轉換並拿捏情緒，讓他練唱就遇到大困難。他表示，唱歌和平時講客家話抑揚頓挫不同，加上文言文像是新的語言，「拿到歌詞時感覺頭暈，完全是挑戰陌生領域，超自虐」。

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光良為新歌特別閉關1個月練習，並找來客語老師琢磨咬字發音，文言文則是翻字典找出每個字的含義。光良也說，近日特別常打回家跟爸爸用客語聊天，雖然是為練習客家話，但反而勾起思鄉情緒。

光良表示，希望COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，年底有機會回馬來西亞一趟。這次挑戰客語新歌，光良也把成品與家人分享，他的爸爸也說：「文言文好難，但這首歌好聽，會紅」。（編輯：陳仁華）1110531