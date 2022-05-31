賈永婕創協會愛心再出動 募集善款支援兒童醫材

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（中央社記者葉冠吟台北31日電）台灣COVID-19本土疫情升溫，「防疫女神」賈永婕持續展現行動力，勤跑醫療院所捐贈醫療器材，近期更成立慈善協會開放民眾捐款，盼聚集更大的愛與力量支援防疫前線。

賈永婕從去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻期間，就積極為醫療資源奔波，親自前往各大醫院，捐贈醫療物資、愛心便當。今年疫情更加嚴峻，各大醫院防護設備、醫療器材也有不足之處。

在收到醫護傳來的求救訊息後，賈永婕除了號召友人協助外，也聽見許多熱心粉絲表達想參與捐款的意願，近期正式成立慈善協會，聚集民眾愛心，能更有效率提供醫護人員外援，讓許多網友大讚她能當衛福部長。

賈永婕今天告訴中央社記者，由於協會緊急成立，目前接受捐款的方式只能透過傳統的匯款，「但金額數量已讓我非常感動，只是醫療需求量更多，需要大家的支持鼓勵」。不過有了民眾支援後，協會更有力量、也有更多子彈，歡迎有需要的單位跟她聯絡。

至於外界稱讚她媲美衛生福利部長，賈永婕謙虛笑言，請親愛的粉絲和網友不要再害她，自己只是想幫忙，讓生病的人趕快好起來，大家都能開心健康生活。

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巧的是，前2天她和衛福部長陳時中在餐廳不期而遇，賈永婕主動向前和部長說「辛苦了」，陳時中則告訴她，一直沒機會跟賈永婕說謝謝，感謝她做了這麼多，這讓賈永婕感動回應自己會繼續加油。

賈永婕表示，目前已規劃要捐贈醫療器材到偏鄉，協會也將主要募集時下最需要的器材，如嬰幼兒HFNC呼吸器、嬰幼兒呼吸器管線、嬰幼兒影像插管神器，她也會持續募集大家的善意，「我們一定可以守護彼此」。（編輯：陳清芳）1110531