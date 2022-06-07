關注台灣瀕危特有種 「地球的孤兒」登休士頓影展

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）生態紀實節目「地球的孤兒—台灣的精靈」記錄下台灣特有保育類動物穿山甲、草鴞與白海豚，在國際發光發熱，奪下美國3大影展之一的「休士頓國際影展」最佳紀錄片金獎肯定。

東森新聞今天發布新聞稿分享，「地球的孤兒—台灣的精靈」關注台灣瀕危特有種，不只曾入圍金鐘獎，更陸續在國際獲得肯定，去年底獲得第26屆亞洲電視大獎，成為台灣第一個獲得此獎的自然生態紀實節目。

這回拿下休士頓國際影展獎盃，讓主持人白心儀興奮分享：「在得知獲獎那一刻，我在電腦螢幕前大叫，當下覺得，這是不是真的，我們地球的孤兒，真的有機會拿到和國際大導演李安、史蒂芬史匹柏同樣的獎座嗎。」

「休士頓國際影展」（WorldFest-Houston International Film Festival）是國際上歷史悠久的獨立影展之一，與舊金山國際影展、紐約國際影展同為美國3大影展。拿到這個獎，等同具備資格參加奧斯卡獎項，因此也被稱為「奧斯卡敲門磚」，當年李安及史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）都是從這個獎起家，今年共有來自77個國家、4765個作品參賽，最終製作團隊把大獎帶回台灣。

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被問到拍攝中最辛苦的是什麼，白心儀坦言：「動物紀錄片最難的，其實就是等待，永無止盡地等待，但是當你等到瀕臨極限非常難忍的時候，再看看身邊這些保育人員，他們也是這樣子，長年地等待。」

白心儀強調，這個獎項的意義，不只是對節目的肯定，更重要的是台灣對生態保育的努力，還有奉獻自己的研究人員，透過節目與獎項被國際看到。她與拍攝團隊也有更多動力推出好作品，「地球的孤兒—台灣的精靈」最新一季也將在7月登場。（編輯：張芷瑄）1110607