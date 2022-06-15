「彼岸」登翠貝卡影展 台灣VR作品連5年入選

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（中央社記者尹俊傑紐約14日專電）台灣VR（虛擬實境）作品再傳捷報，謝文毅與鄭鈞聯共同創作的「彼岸」入選紐約翠貝卡影展沉浸式作品單元，並在北美首映。台灣連續第5年有VR作品在翠貝卡影展亮相。

第21屆翠貝卡影展（Tribeca Festival）8日至19日在紐約舉行，「彼岸」（Limbotopia）入選翠貝卡沉浸式作品（Tribeca Immersive）單元，上週完成北美首映。

「彼岸」創作原型來自鄭鈞聯的建築設計，新銳導演謝文毅運用建築設計專業及VR技術，以3人組成的精簡團隊在短時間內完成高難度作品。這部25分鐘作品以VR作為敘事媒材，透過往生者視角探索虛實交錯、日夜難辨的神祕彼岸。

「彼岸」去年入選高雄電影節VR競賽單元，今年甫獲捷克Anifilm國際動畫影展最佳VR體驗獎，這次進軍紐約，一舉登上美國電影圈年度盛事翠貝卡影展。

謝文毅預定16日赴駐紐約台北文化中心講述創作歷程，同行的高雄電影節VR單元策展人洪珷將分享台灣VR計畫。

2001年911恐怖攻擊事件後誕生的翠貝卡影展是美國電影產業重要交流平台，除成功發掘新秀導演、編劇外，也積極探索VR、AR（擴增實境）等帶有沉浸式感受的新科技體驗，翠貝卡沉浸式作品單元已成為國際公認最具影響力的VR作品亮相平台之一。

過去4年，台灣多部VR作品在翠貝卡影展嶄露頭角，包括2018年「沙中房間」、2019年「董仔的人」、2020年「舊家」與「星際大騙局之登月計畫」、2021年「喚說其語 Ep.2 庫桑達」與「大師狂想曲：蔡明亮」。

謝文毅與洪珷赴紐約參加翠貝卡影展期間與多國同業交流，也藉此機會推廣高雄的VR品牌。

高雄電影館近年積極建立高雄電影節品牌形象，培育VR人才、經營VR體感劇院，發展自製品牌VR FILM LAB，進軍國際各大影展，成功拓展台灣VR作品的國際能見度。（編輯：高照芬）1110615