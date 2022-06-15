BTS單飛不解散 經紀公司：團體和個人活動並行

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韓國天團防彈少年團（BTS）14日宣布未來會暫時中斷團體活動，所屬經紀公司則表示，團體和個人計畫將並行。（圖取自facebook.com/bangtan.official）

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（中央社首爾15日綜合外電報導）韓國天團防彈少年團（BTS）在YouTube頻道影片中表示，有感巨大成功背後的疲倦感和壓力，未來將暫時中斷團體活動，專注個人事業。所屬經紀公司則表示，團體和個人計畫將並行。

BTS所屬經紀公司HYBE告訴法新社，2度入圍葛萊美獎的BTS還是會一起合作。HYBE股價今天在首爾股市崩跌近27%。

為韓國經濟創造了數十億美元收益的BTS 7名成員，在慶祝出道週年的FESTA聚餐影片中投下這枚震撼彈，並告訴歌迷他們感到「疲倦」，需要分開一段時間。

29歲的SUGA用韓語向團員說：「我們現在進入一個停止階段。」

這支影片包含英文字幕，使用了「中斷」（hiatus）一詞，但HYBE很快對此提出反駁，並稱不會暫停團體活動。

HYBE一名代表告訴法新社：「他們將同時進行團體和個人計畫。」

27歲的RM在影片中表示，他們感到「疲倦」，「不知道我們是什麼樣的團體了」。

他說：「韓國流行音樂和整個偶像體系的問題，是不給你時間成熟。你必須不斷地生產音樂，不斷地工作。」

他繼續說：「不知道什麼原因，我的工作就是當一台Rap機器。」感覺自己「被困住了」。

26歲的Jimin（朴智旻）說，團員們「現在正在慢慢地想辦法解決」。

「我認為這就是為什麼，我們現在正經歷一段艱難的時期，我們正在努力追求自我認同，這是一個令人筋疲力盡且漫長的過程。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110615