防彈少年團單飛不解散 經紀公司股價崩跌近27%

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（中央社首爾15日綜合外電報導）韓國流行音樂（K-pop）天團防彈少年團（BTS）宣布暫時中斷團體活動後，所屬經紀公司股價今天在首爾股市早盤崩跌。

為韓國經濟創造了數十億美元收益的防彈少年團7名成員，在慶祝出道週年的FESTA聚餐影片中投下這枚震撼彈。

消息一出，防彈少年團的經紀公司HYBE股價崩跌，截至當地時間今天上午10時40分，股價重挫27%左右。

根據彭博（Bloomberg News）報導，HYBE股價今年以來累跌近60%，邁向2020年10日掛牌交易以來最低收盤紀錄，市值蒸發16億美元（約新台幣479億元）。

防彈少年團以成名和成功後的壓力解釋這次單飛，表示他們計劃專注於自己的個人事業。

儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致防彈少年團演唱表演減少，但公司收益仍顯著成長。

這個7人組成的防彈少年團，憑藉首張英語單曲Dynamite，登上美國告示牌百大單曲榜（Billboard Hot 100）冠軍，是韓國樂壇史上第一個以全韓國人組合達此成就的歌手團體。

他們也是自英國傳奇搖滾樂團「披頭四」（The Beatles）以來，不到2年內在美國締造4張冠軍專輯的少數表演團體之一。

防彈少年團曾2度獲葛萊美獎（Grammy）提名，但尚未獲獎。

防彈少年團近期因拜訪白宮、向美國總統拜登傳達對抗反亞裔種族主義訊息，再度躍上頭版版面。

防彈少年團也曾宣布過休假一陣子，首次是在2019年，最近一次是在2021年12月。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1110615