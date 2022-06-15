韓國天團BTS出道9年遇瓶頸 無預警宣布休團單飛

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（中央社首爾14日綜合外電報導）韓國天團防彈少年團（BTS）成員今天宣布未來會暫時中斷團體活動，成員們短期內專注在各自的活動，集中心思在各自的專輯上，亦即「單飛不解散」。

隊長RM在慶祝成立9周年的年度FESTA聚餐晚宴中說，他一直覺得有必要探索自己的作品，而不必在各界對BTS高度期待的壓力下，不斷地錄音和表演。

RM在和其他6名成員坐在一桌時表示：「韓國流行音樂和整個偶像體系的問題，是不給你時間成熟。你必須不斷地生產音樂，不斷地工作。」

聚餐影片張貼在BTS推特（Twitter）官方頻道。

防彈少年團13日晚在YouTube直播節目Proof Live中介紹新專輯時說：「比起四平八穩，其間我們去做了自己想做的事，所以我們才能更像我們自己。」

這次活動距離防彈少年團發行首張單曲專輯正式出道整九年。防彈少年團本月10日發佈回顧過去九年歷程的精選專輯Proof，其首日銷量便突破200萬張，充分印證了他們的超高人氣。

成員V說，新輯收錄多首此前未發表的歌曲，用回憶為我們歌手生涯的第一篇章收尾。SUGA說，防彈其間發佈了很多歌曲，單是從中挑選就花費了不少時間。Proof薈萃了其中最精華的部分，可謂是了解防彈少年團的入門書。

即使是在新冠疫情席捲全球的兩年裏，他們也接連憑藉Dynamite和Butter引發轟動，成長為國際巨星。j-hope說，沒想到Dynamite會像歌名一樣受到這麼多歌迷的喜愛，但我們不想循規蹈矩，因此又在2020年推出專輯BE。

RM說，從2020年至今，我們做的很多事情都完全不在計劃之內。現在仍然如此，很多東西都是即興而發。偶爾也會為之苦惱並自問這樣的做法是否正確。

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就出道九年來最閃耀的瞬間，防彈少年團列舉出道當天、首場單獨演唱會和在首爾奧林匹克公園體操競技場舉辦演唱會等。RM說，最輝煌的瞬間可能永遠都不會到來，在過去的九年裏領悟到了成員和粉絲們的珍貴。只要能和大家在一起，每一天都是最輝煌的瞬間。今後也希望能舉辦更多的巡演，與更多的粉絲交流互動。

防彈少年團在節目中先後演唱了Born Singer、主打歌Yet To Come和為粉絲獻禮的For Youth三首歌曲。（譯者：陳政一）1110615