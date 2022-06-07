BTS進軍宇宙 Dynamic MV擬用於測試深空網路

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韓團防彈少年團（BTS）歌曲Dynamic MV，擬用於測試韓國電子通訊研究院（ETRI）所開發深空網路裝置性能。圖為Danuri號監控中心。（韓國航空宇宙研究院提供）中央社記者廖禹揚首爾傳真 111年6月7日

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（中央社記者廖禹揚首爾7日專電）韓國首架月球軌道探測器（KPLO）Danuri號將在8月發射升空，首次加入月球探測行列的Danuri號不僅身懷搜集月球表面資料的任務，還可能在月球上空播放知名韓團防彈少年團（BTS）歌曲Dynamic MV，測試深空網路裝置性能。

Danuri號預定在韓國時間8月3日搭乘美國SpaceX的火箭升空，若成功進入月球軌道，將自2023年1月起，距月球表面100公里上空執行為期一年的科學任務。

其中一項任務就是測試韓國電子通訊研究院（ETRI）所開發的深空網路（Deep Space，又稱星際網路）裝置（DTNPL），測試能否從太空中即時傳送檔案及影片，為進行這項測試，負責開發Danuri號的韓國航空宇宙研究院（航宇研）計劃讓Danuri號帶著韓國四季的照片與BTS的MV影片上太空。

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DTNPL是為進行深空（Deep Space）探測任務所開發的星際網路裝備，目標是可從太空中傳送訊息、檔案、影像且不斷訊，韓國目前已完成地上檢測，這次要從月球上進行檢測，ETRI目前正為此協商取得BTS的歌曲傳送許可。

韓國政府花費7年、耗資約2367億韓元經費開發Danuri號，將成為繼日本、印度、歐盟、美國、俄羅斯及中國之後，第7個展開月球探索任務的國家。（編輯：黃自強）1110607

韓國境內首次建造深空地上天線（KDSA），與美國NASA的深空網路（Deep Space Network，DSN）連動，向探測器發送命令、接收情報數據、決定軌道及建立任務計畫等。（韓國航空宇宙研究院提供）中央社記者廖禹揚首爾傳真 111年6月7日