更多編輯台推薦新聞：
特派直擊／台灣射箭女團世界盃巴黎站奪冠 國旗歌響徹賽場
運動

特派直擊／台灣射箭女團世界盃巴黎站奪冠 國旗歌響徹賽場

影片／八仙塵爆7週年 空拍直擊昔日水上樂園淪死寂廢墟
生活

影片／八仙塵爆7週年 空拍直擊昔日水上樂園淪死寂廢墟

專訪／台裔小廚神朱如茵懷念台灣夜市 視江振誠為偶像
娛樂

專訪／台裔小廚神朱如茵懷念台灣夜市 視江振誠為偶像

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》7/1起產業用電大戶電價漲15% 小商家及千度以下住宅不調
首頁 / 娛樂

江振誠樂當台裔小廚神朱如茵偶像 邀請全家來訪用餐

2022/6/27 16:01（6/28 08:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台裔小廚神朱如茵將名廚江振誠（圖）視為偶像，江振誠27日說：「非常榮幸也很開心成為您的偶像。」（中央社檔案照片）
台裔小廚神朱如茵將名廚江振誠（圖）視為偶像，江振誠27日說：「非常榮幸也很開心成為您的偶像。」（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北27日電）台裔小廚神朱如茵將名廚江振誠視為偶像，江振誠今天說，非常開心聽到這件事情，邀請朱如茵返台後，可以帶著家人一同到RAW餐廳用餐。

「小小頂級廚師美國版」（MasterChef Junior USA）第8季2019年就錄製完成，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行及頻道臨時抽換節目等因素影響，直到今年3月17日才首播。6月23日播畢、朱如茵（Liya Chu）奪冠結果揭曉，全家總算可不受保密條款限制，對外分享喜悅。

朱如茵接受中央社專訪時談到將江振誠視為偶像，她說：「他煮飯很不像我看過的廚師，他煮的是像凸顯我們現在世界的問題，把它化為菜色，很漂亮，不是像煮飯，而是在藝術創作。」

江振誠告訴中央社記者，非常開心聽到這件事情，他也透過中央社轉達，邀請朱如茵帶著家人一同到RAW用餐。

江振誠想對朱如茵說：「非常榮幸也很開心成為您的偶像，希望找一天透過視訊聊聊，也或者希望明年有機會回到台灣的時候提早讓我們知道，主廚希望邀請您帶爸爸、媽媽、家人一同來RAW用餐！」

江振誠表示，非常歡迎朱如茵一家到來。他說：「還是要好好恭喜您，真的很棒。」（編輯：管中維）1110627

延伸閱讀
台裔10歲女孩小小廚師奪冠 存獎金繳大學學費10歲台裔女童創意台菜廚藝秀奪冠 米粉炒飯屢獲評審讚賞江振誠回歸「初心」 推創意食譜可麗餅配鹹水雞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族