江振誠樂當台裔小廚神朱如茵偶像 邀請全家來訪用餐

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台裔小廚神朱如茵將名廚江振誠（圖）視為偶像，江振誠27日說：「非常榮幸也很開心成為您的偶像。」（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北27日電）台裔小廚神朱如茵將名廚江振誠視為偶像，江振誠今天說，非常開心聽到這件事情，邀請朱如茵返台後，可以帶著家人一同到RAW餐廳用餐。

「小小頂級廚師美國版」（MasterChef Junior USA）第8季2019年就錄製完成，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行及頻道臨時抽換節目等因素影響，直到今年3月17日才首播。6月23日播畢、朱如茵（Liya Chu）奪冠結果揭曉，全家總算可不受保密條款限制，對外分享喜悅。

朱如茵接受中央社專訪時談到將江振誠視為偶像，她說：「他煮飯很不像我看過的廚師，他煮的是像凸顯我們現在世界的問題，把它化為菜色，很漂亮，不是像煮飯，而是在藝術創作。」

江振誠告訴中央社記者，非常開心聽到這件事情，他也透過中央社轉達，邀請朱如茵帶著家人一同到RAW用餐。

江振誠想對朱如茵說：「非常榮幸也很開心成為您的偶像，希望找一天透過視訊聊聊，也或者希望明年有機會回到台灣的時候提早讓我們知道，主廚希望邀請您帶爸爸、媽媽、家人一同來RAW用餐！」

江振誠表示，非常歡迎朱如茵一家到來。他說：「還是要好好恭喜您，真的很棒。」（編輯：管中維）1110627