孫藝珍宣布當媽 與玄彬孕育珍貴新生命

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（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）今年3月完婚的韓國知名演員夫妻檔玄彬、孫藝珍今天再報喜訊，孫藝珍在社群網站上親自宣布懷孕消息，表示會「好好守護這珍貴的生命」。

孫藝珍（現譯為孫藝真）今天在社群網站Instagram上發文，表示想分享一個開心的消息，「有個新生命來到了我們身邊」，提到每天都在激動與緊張的心情中感受身體的變化。

「雖然是件很感激的事，但也相對地必須非常小心，因此至今未能告知周遭的人」，孫藝珍說，現在終於能向跟他們一樣期待的影迷、周遭人士宣布這項喜訊，「我們也會好好珍惜這珍貴的生命」。

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因2019年韓劇「愛的迫降」受到相當多影迷喜愛的玄彬（現譯為炫彬）與孫藝珍在2020年證實戀情，成為深受矚目的銀色情侶檔，從今年初宣布婚訊，3月在首爾完婚到出國度蜜月，都受到媒體及影迷關注。

同為1982年出生的孫藝珍與玄彬在電影「極智對決」合作相識，之後因相同興趣成為好友，郎才女貌的兩人戀愛傳聞不斷，但兩人直至2020年元旦才承認戀情。（編輯：林憬屏）1110627