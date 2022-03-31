玄彬孫藝珍婚禮保密到家 眾星低調祝賀

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韓國演員玄彬（左起）及孫藝珍31日舉行婚禮，婚禮全程保密，許多演員好友低調到場獻上祝福。圖為玄彬及孫藝珍婚紗照。（圖取自instagram.com/vast.ent）

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（中央社記者廖禹揚首爾31日專電）韓國知名演員玄彬（現譯為炫彬）及孫藝珍（現譯為孫藝真）今天舉行結婚典禮，除稍早公開的兩張婚紗照外，婚禮全程保密到家，但仍有許多與兩人關係親密的演員好友低調到場獻上祝福。

玄彬與孫藝珍今天選定在首爾市廣津區的Aston House舉行婚禮，據建築入口約250公尺處從一大早就擺上禁止通行的告示，相關車輛及人士都必須通過入口處檢查才能放行，嚴密管制外部人士進入。

儀式預定在下午4時進行，賓客車輛在開場前30分鐘左右開始在入口處大排長龍，等候保安人員檢查，據韓聯社報導，賓客名單包括玄彬好友、演員張東健及高素榮夫婦，還有知名演員孔劉、孔曉振、金南珠、池珍熙、車太鉉、黃晸玟、河智苑等。

曾與孫藝珍在「經常請吃的漂亮姊姊」合作的演員丁海寅，與同為正在播出的韓劇「三十九」主要演員的田美都，據稱也都在受邀名單中。

一般韓國藝人即使未公開婚禮現場，也會短暫開放媒體拍照或採訪，但玄彬及孫藝珍婚禮管制滴水不漏，只邀請雙方家人及少數好友到場，媒體只能在管制區外利用長焦鏡頭或空拍機試圖捕捉婚禮畫面。

據韓媒體育朝鮮報導，與玄彬交情甚篤的張東健今天在婚禮中負責致詞，實力派唱將Gummy與金範修則分別在婚禮上、下半場為兩人獻唱，其中Gummy演唱的還是玄彬與孫藝珍的定情作「愛的迫降」主題曲「獻上我的心」（原唱IU）。

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同為1982年出生的玄彬與孫藝珍因拍攝2018年電影「極智對決」相識，之後因興趣相近成為好友，雖一直出現兩人交往的傳聞，但都被否認。兩人在2019年作品「愛的迫降」再次合作，戲裡戲外的甜蜜互動都讓粉絲大呼趕快在一起，最後在2020年元旦承認戀情。

孫藝珍與玄彬今年2月先後透過社群網路發表即將結婚的決定，表示將如同戲中的正赫與世理一般攜手「揭開人生的第2幕」，劇韓媒報導，兩人婚後將在愛巢度過正式成為夫婦後的第一個週末，目前尚未安排蜜月計畫。（編輯：高照芬）1110331