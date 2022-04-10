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珍妮佛羅培茲與班艾佛列克訂婚 Bennifer分手18年續前緣

2022/4/10 08:18（4/10 09:53 更新）
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影片來源：Good Morning America

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國演歌兩棲的JLo珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）宣布與「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）訂婚，是兩人18年前分手後再續前緣。

美國廣播公司（ABC）談話性節目「早安美國」（Good Morning America）等美國媒體報導，52歲的珍妮佛羅培茲在自己網站On The JLo上傳影片，片中她喜悅之情溢於言表，看著左手無名指上的綠色戒指。她的經紀人後來向「時人」（People）雜誌證實訂婚喜訊

班艾佛列克截至目前還沒有回應美聯社置評的要求。

美國媒體報導，珍妮佛羅培茲手上的戒指是祖母綠切割蒼綠色鑽石。

珍妮佛羅培茲手上戴的戒指是祖母綠切割蒼綠色鑽石。（圖取自On The JLo網頁onthejlo.com）
珍妮佛羅培茲手上戴的戒指是祖母綠切割蒼綠色鑽石。（圖取自On The JLo網頁onthejlo.com）

法新社報導，珍妮佛羅培茲和班艾佛列克第一次是在2002年惡評如潮的「絕配殺手」（Gigli）片場相識相戀，原本計劃2003年步入紅毯，卻於2004年初宣告分手。

這對影迷暱稱Bennifer的佳偶再度出雙入對的照片去年曝光後，引發網友熱烈討論。

珍妮佛羅培茲將梅開四度，49歲班艾佛列克則是第二度當人夫。

珍妮佛羅培茲前夫包括影星歐賈尼諾亞（Ojani Noa）、舞者克里斯賈德（Cris Judd）以及歌手「拉丁王子」馬克安東尼（Marc Anthony），並與馬克安東尼育有一對14歲大的雙胞胎。

班艾佛列克曾與「雙面女間諜」珍妮佛嘉娜（Jennifer Garner）共組家庭，育有3名年紀10到16歲不等的子女。

珍妮佛羅培茲2月接受「時人」訪問時談及與班艾佛列克舊情復燃一事時說：「我們有機會重新來過，是個很美的愛情故事。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110410

珍妮佛羅培茲宣布與班艾佛列克訂婚，她的推特帳號也用顏文字曬鑽戒。（圖取自twitter.com/JLo）
珍妮佛羅培茲宣布與班艾佛列克訂婚，她的推特帳號也用顏文字曬鑽戒。（圖取自twitter.com/JLo）
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