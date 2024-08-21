珍妮佛羅培茲訴請離婚 揮別舊愛班艾佛列克

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（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）美國媒體今天報導，影歌雙棲女星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）已訴請與好萊塢男星班艾佛列克（Ben Affleck）離婚，他們兩年前再續前緣後，發現舊愛還是行不通。

兩人在2000年代初期因戲結緣交往過，分手將近20年後又重燃愛火，2022年結為連理。

然而美國娛樂週刊「綜藝」（Variety）和名人八卦新聞網站TMZ報導，珍妮佛羅培茲今天在加州洛杉磯的法院訴請離婚，

珍妮佛羅培茲的代表拒絕置評，班艾佛列克的公關也未立即回應法新社的提問。

這是55歲的珍妮佛羅培茲第4段婚姻，52歲的班艾佛列克則是梅開二度。

據報兩人去年才在洛杉磯一起買下6000萬美元豪宅，但今年稍早娛樂媒體和社群媒體就傳出兩人婚姻觸礁。

粉絲指出珍妮佛羅培茲上個月慶祝55歲生日時，不見班艾佛列克身影，TMZ報導說他們已出售兩人共同的豪宅，班艾佛列克也已搬進豪華單身公寓。

雜誌「時人」（People）報導說，兩人因為對於名氣的處理方式不同，關係變得緊繃。報導引述不具名消息人士的說法指出：「女方喜歡向粉絲、向全世界敞開心胸。男方比較內斂低調。兩人愈來愈難走下去。」

根據TMZ報導，離婚文件顯示兩人分居日期是今年4月26日，還說他們已經很久沒有說話。

珍妮佛羅培茲的前夫包括影星歐賈尼諾亞（Ojani Noa）、舞者克里斯賈德（Cris Judd）以及歌手「拉丁王子」馬克安東尼（Marc Anthony），並與馬克安東尼育有一對龍鳳胎。

班艾佛列克曾與女星珍妮佛嘉娜（Jennifer Garner）共組家庭，育有3名子女。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1130821