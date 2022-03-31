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玄彬孫藝珍31日完婚 婚紗照曝光洋溢幸福笑容

2022/3/31 13:28（3/31 18:37 更新）
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韓國知名演員玄彬（左）及孫藝珍（右）31日公開婚紗照。（圖取自instagram.com/vast.ent）
韓國知名演員玄彬（左）及孫藝珍（右）31日公開婚紗照。（圖取自instagram.com/vast.ent）
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（中央社記者廖禹揚首爾31日專電）韓國知名演員玄彬（現譯為炫彬）及孫藝珍（現譯為孫藝真）今天下午將舉行結婚典禮，稍早公開婚紗照，身著白色禮服的兩人手牽著手，模樣相當幸福甜蜜。

玄彬所屬經紀公司VAST娛樂今天在官方Instagram上傳玄彬與孫藝珍穿著禮服的合照，玄彬一身白色西裝牽著身著白紗的孫藝珍，站在巨大花藝拱門前的兩人望著鏡頭露出洋溢幸福的笑容。

另一張照片則像是側拍照，穿著白禮服、手持捧花的孫藝珍牽著身著白西裝、繫著領結的玄彬，似乎被什麼逗笑，望著鏡頭外笑得十分燦爛。

經紀公司表示，這次婚禮考慮疫情，採非公開方式進行，僅上傳婚禮照片來分享喜訊，感謝各界對兩人的嶄新出發給予支持及祝福。

玄彬及孫藝珍的婚禮原訂於韓國時間下午4時舉行，僅邀請家人及少數親友，婚禮相關細項也保密到家，僅透露將由玄彬好友張東健致上賀詞。

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兩人的婚禮選在以擁有可眺望漢江的戶外庭院聞名的Aston House舉行，現場早早就擺放禁止外部人士出入的立牌，但仍有不少媒體到場等候。

同為1982年出生的玄彬與孫藝珍因拍攝2018年電影「極智對決」相識，之後因興趣相近成為好友，雖一直出現兩人交往的傳聞，但都被否認，直到韓媒Dispatch去年元旦刊出報導後才承認戀情，今年2月發表結婚喜訊。（編輯：馮昭）1110331

身著白色禮服的玄彬（左）及孫藝珍（右）手牽著手，模樣相當幸福甜蜜。（圖取自instagram.com/vast.ent）
身著白色禮服的玄彬（左）及孫藝珍（右）手牽著手，模樣相當幸福甜蜜。（圖取自instagram.com/vast.ent）
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