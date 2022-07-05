「假日飛刀手」陳義信助陣實境秀 麟洋配驚喜現身

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前中職球星「假日飛刀手」陳義信（圖）擔任運動實境節目「超級王牌棒球隊」客座教練，他在獲勝時著名的拉弓動作，也將在節目再現。（巨宸製作提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月5日

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）實境節目「超級王牌棒球隊」今天公布客座教練名單，不但有前中職球星「假日飛刀手」陳義信重出江湖，東京奧運羽球男雙金牌「麟洋配」王齊麟和李洋也登場幫其他運動員助陣。

集結12名不會打棒球的頂尖運動員、跨界組球隊的「超級王牌棒球隊」，節目組公布客座教練陣容，包含「假日飛刀手」陳義信、中職盜壘王黃甘霖、知名投手耿伯軒、現役球員胡金龍、巴塞隆納奧運銀牌捕手白昆弘、「閃亮之星」棒球隊許效舜，甚至東京奧運羽球男雙金牌「麟洋配」王齊麟、李洋等人都來助陣。

尤其傳奇中職投手陳義信登場時，現場工作人員都是他的球迷，尖叫聲連連直呼回憶殺湧現，陳義信在獲勝時著名的拉弓動作，也將在節目再現。

陳義信說，對於參與節目的頂尖選手大多是單項個人賽事的運動員印象深刻，尤其跆拳道、舉重都是個人，看得出這群運動員的努力與拚勁。被問到再次登上投手丘，內心是否燃起熊熊烈火，他謙虛說自己沒那麼好，「所幸好球比例滿高，沒漏氣」。

「麟洋配」則形容參與節目感受不同項目運動員的活力，李洋更笑喊自己想打棒球，但現實條件不允許，「被球打到就拜拜了」。他也說棒球常在關鍵9局上演逆轉秀，與羽球一樣，只要不放棄希望，拚到最後，就有逆轉可能性，也要特別感謝曾是羽球女雙球后的學姊程文欣，曾經給予過人生建言。

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王齊麟笑說參與綜藝比羽球還難，畢竟羽球從小打到大，參加節目會擔心放不開或出糗，他透露除有關注節目陣中有奧運雙金得主許淑淨與跆拳道品勢女神姜巧文外，也感謝羽球學長呂佳彬自他高中時期就相當照顧他，並灌輸人生金句：「就算現在贏球，下一場比賽也是一般選手。」提醒他面對低潮，仍要保持正面心態。

「超級王牌棒球隊」將於9日晚上10時在民視無線台開播、10日晚上10時在LINE TV播出、巨宸製作/超級王牌棒球隊官方YouTube自3日起每週三中午12時播出。（編輯：張芷瑄）1110705