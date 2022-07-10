2022金馬經典影展 台中場8月3日登場

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中市影視發展基金會與台北金馬影展執行委員會合辦「2022金馬經典影展：捷克斯洛伐克電影黃金時代」，台中場8月3日起在台中新光影城登場，預售票7月19日開賣。

「2022金馬經典影展：捷克斯洛伐克電影黃金時代」，台中場8月3日起在台中新光影城登場，9日邀請金馬影展執行長聞天祥主講選片指南，台中市政府新聞局長鄭照新、台中市影視發展基金會執行長林筱淇、副執行長林盈志特別出席。

根據新聞局今天發布的新聞稿，鄭照新表示，台中市致力推動多元觀影文化，更大力支持影視產業發展，積極爭取各大影展來台中映演的機會，感謝金馬影展執委會及台中市影視發展基金會合力促成，讓「金馬經典影展」及「金馬奇幻影展」接連來到台中，造福中部地區影迷。

鄭照新指出，台中市一直專注打造屬於自己的城市影展，今年9月將登場的「台中國際動畫影展」已連續舉辦第8屆，自2018年開始也將「經典影展」拉高為城市影展的規模，希望未來每年都可藉由雙影展的策展模式，打造出「台中電影節」的盛大規模。

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聞天祥表示，「金馬經典影展」網羅捷克斯洛伐克電影新浪潮（1960至1970年代）的38部代表作，有的幽默風趣、有的前衛駭俗，高度的創意威震國際影壇，但在1968年布拉格之春遭蘇聯坦克輾碎後，諸多傑作被冠上各種理由禁演，此次參展影片就有多達18部曾遭禁演，直至共黨政權垮台後才得以重現；但即使被禁，幸好這些影片大都片況良好。

林筱淇指出，影展期間將舉辦3場依各導演為主題的專題講座，邀請聞天祥、女性影展策展人羅珮嘉及資深影評人鄭秉泓等資深影評人，帶領觀眾走進捷克經典電影的世界。（編輯：陳仁華）1110710