「女鬼橋2」殺青 王渝萱、林哲熹接棒搞鬼

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）校園驚悚國片「女鬼橋」繼改編遊戲8月將發行外，電影續作「女鬼橋2：怨鬼樓」近期也已殺青進入後製，不只演員林哲熹回歸，新科金馬、北影最佳女配王渝萱也接棒搞鬼。

「女鬼橋」在2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻期間，締造新台幣6000萬元票房佳績，在台灣擊敗當年全球驚悚片冠軍「隱形人」，並創下2020年海外最多國家上映國片、Netflix最多國家上榜台灣作品紀錄。

隨著電影改編的Steam平台遊戲「女鬼橋：開魂路」將於8月底發行，主創團隊在這2年也完成電影「女鬼橋2：怨鬼樓」籌備規劃。今天劇組公布首波卡司並釋出超前海報，除了在首集表現亮眼的林哲熹回歸，還加入連續奪下金馬獎、台北電影獎最佳女配角的王渝萱。

續作故事描述就讀文華大學的連裕婷（王渝萱飾），自從3年前哥哥在校園發生意外後昏迷不醒，連裕婷一直想完成哥哥用畢生心血設計的恐怖手遊。然而，當她與同學們在進入畢業製作最後實測階段時，眾人卻開始發生離奇詭譎的靈異事件，而連裕婷也在無意間發現哥哥昏迷不醒的原因。

目前「女鬼橋2：怨鬼樓」已殺青準備進入後製期，導演奚岳隆透露，這次在運鏡、劇情安排都有設計大量特效畫面，「希望這次會讓觀眾看到更不同於以往的驚悚恐怖感。」他表示，雖然「女鬼橋2」同樣以校園恐怖傳說為背景，但這回故事劇情更有張力，格局和驚悚元素也結合時下最流行的擴增實境（AR）遊戲，要給觀眾不一樣的感官刺激。

本次場景挑在桃園開南大學，劇組特別感謝校方給予多方支援，讓他們玩更大，在場地租借方面提供更多場景讓劇組選擇，此外校方也24小時不停歇提供拍攝夜戲的需求。

「女鬼橋2：怨鬼樓」預計將於明年第1季上映。（編輯：張雅淨）1110712