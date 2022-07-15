「我的天堂城市」聚焦移民 宋芸樺英文流利獲稱讚

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電影「我的天堂城市」聚焦移民話題並在台灣及美國紐約兩地取景，演員宋芸樺（前中卡其色外套者）能以英文流利與美國演員對話，獲劇組稱讚。（力揚電影、滿滿額娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年7月15日

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（中央社記者王心妤台北15日電）國片「我的天堂城市」聚焦移民話題並在台美兩地取景，演員宋芸樺回憶上次到紐約已是10年前，開心能體驗布魯克林生活，拍攝時能用流利英文與美國演員對話，也獲得劇組稱讚。

「我的天堂城市」由俞聖儀執導及編劇，宋芸樺、姜濤、姚淳耀、魏蔓、李嘉文主演，預計明年在台上映。電影有部分在紐約取景，除了配合當地拍攝工時，6個小時就必須暫停用餐、休息，也必須3天快篩一次，確保團隊健康。

宋芸樺這次飾演赴美求學的台灣人，並在當地擔任翻譯打工，因此片中需使用大量英文。宋芸樺表示，知道能到紐約拍攝後就一直很期待，這次能跟著角色體會布魯克林生活，也去了觀光客不會去的地方，「整個拍攝過程都非常享受開心。」

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由於劇情需要，片中要快速切換中、英文，宋芸樺表示，除了快速轉換2種語言，對手也會有即興演出，「我也要反應很快的立刻做翻譯，蠻考驗英文程度的。」

來自台灣的俞聖儀畢業於紐約大學電影製作研究所，赴美就學前就獲金穗獎、女性影展肯定，電影工作經驗豐富。宋芸樺誇獎俞聖儀浪漫溫暖，讓這趟紐約行有很多新體驗，兩人閒暇時總會邊散步邊尋找美食，也讓她更融入紐約的生活感。（編輯：屈享平）1110715