柯佳嬿新戲狠請小三「吃薯條」 網友直呼坤達快看

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）金鐘視后柯佳嬿在愛情喜劇「媽，別鬧了！」中對付扮演第三者的項婕如毫不手軟，把對方臉壓薯條還淋上可樂，這個經典片段在網路瘋傳，更有網友喊話柯佳嬿老公坤達「快看！」

「媽，別鬧了！」15日在Netflix上架後，3天內立即攻上台灣節目排行榜第一名，許多網友直呼：「不是喜劇嗎？怎麼笑著笑著就哭了？哭著哭著又笑了？」劇中超多驚喜卡司，包含已故演員龍劭華和資深演員沈海蓉、黃香蓮、澎澎、恬娃等，也讓各年齡層網友都讚嘆：「每一集都是驚喜包。」

導演陳慧翎感謝所有喜歡影集的觀眾，希望大家能在炎熱夏天放鬆哭哭笑笑，「如果觀眾有看到不認識的資深藝人、沒聽過的歌也可以Google一下，當年他們都陪伴過我們度過青春歲月，希望大家可以給他們更多的掌聲。」

其中柯佳嬿在劇中愛上軟爛又不斷劈腿的渣男林柏宏，還為他欠債7位數，有場她終於忍無可忍、槓上項婕如飾演的小三，怒壓頭請吃薯條配可樂的橋段更被網友瘋傳，讓網友樂得直呼：「難怪柯佳嬿記者會說坤達必須全部看完」、「坤達看完這個求生慾會很強」。

柯佳嬿透過劇組笑回：「劇中每個演員大尺度演出一直被當成宣傳重點，但浮誇熱鬧的同時，其實也在探討女性議題和生命課題。很開心觀眾能在不同角色身上看到自己，找到共鳴，非常開心，也非常謝謝觀眾支持，期望有衝上排行榜第一的那天。」

飾演渣男小查的林柏宏背後身世故事也引起網友同情，林柏宏表示，「謝謝大家喜歡，我自己覺得『媽，別鬧了！』除了好鬧好笑，也有好哭好感動，希望大家看到小查的故事，除了很想要揍他之外也會心疼他。」

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全劇靈魂人物「玫媽」飾演者比莉也被稱讚，角色非她莫屬，讓比莉開心回應：「感動！謝謝所有一起拍攝時的工作夥伴，永遠難忘過程中的經歷。」擔綱劇中淚點橋段的「陳爸」寇世勳也感謝觀眾愛護，「很開心大家都喜歡，也可見大家都渴望有一個這樣的爸爸。」

飾演生物老師的曾莞婷也獲得觀眾稱讚「超沒包袱」、「演技又上一層樓」，她笑說：「其實我跟導演一樣，不喜歡做一樣的事、演相同的角色，所以當初拿到劇本的時候，就覺得這個角色我一定要好好掌握，不能演得太鹹濕做作，希望角色是渾然天成，可以默默勾起大家內心的慾望跟小劇場，讓大家會心一笑。」（編輯：張雅淨）1110718

許多網友認為愛情喜劇「媽，別鬧了！」中，最感動片段是飾演「陳爸」的寇世勳（右）在夢中與老婆比莉（左）「玫媽」告別。（Netflix提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月18日