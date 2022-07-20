施名帥坐輪椅閃躲自認像駭客任務 反遭全場譏笑

演員陳庭妮（右）在台劇「愛情發生在三天後」中替施名帥（左）推輪椅，回憶起那場輪椅在醫院到處跑的戲，施名帥20日受訪抖出陳庭妮力氣很大，數次都覺得自己快要飛出去。（八大提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月20日

（中央社記者葉冠吟台北20日電）演員施名帥和陳語安今天出席戲劇「愛情發生在三天後」媒體茶敘，施名帥聊到最新劇情病重的他不願見到陳語安，拜託陳庭妮推輪椅到處閃躲，自認像「駭客任務」帥氣，卻遭大家譏笑。

劇中演員袁艾菲原本今天也會現身，但因老公「老魚」確診COVID-19，只能以視訊方式參與。聊起戲裡總是每天浪漫送陳語安照片當作告白，施名帥笑說：「私下的我屬於比較不會開口說『我好喜歡妳』，都是用行動。」

陳語安則透露求學時期有倒追男生的經驗，當時自己還沒戴牙套，曾寫情書給喜歡對象，男方卻嫌她醜而拒絕她，「經過3年的蛻變，戴完牙套也換了隱形眼鏡後，他突然有一天就跟我告白了，但我也沒有回應他，就覺得沒有緣分。」

本週將播出的第6集劇情，來到癌末的施名帥為躲避陳語安，要陳庭妮偷偷帶自己溜出醫院。回憶起那場坐輪椅在醫院到處跑的戲，施名帥透露陳庭妮力氣很大，數次都覺得自己快要飛出去，「覺得自己好像在拍『駭客任務』的動作戲，我明明覺得是在拍很帥的戲，但拍的時候大家都一直笑，不知道在笑什麼。」

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而袁艾菲在後續劇情有面臨投資失利，害得同學們大筆積蓄損失的橋段。談起是否有被詐騙的經驗，袁艾菲分享前陣子就做了「沒人性」的事，「我比較怕爸媽被詐騙，所以剛好前陣子老魚朋友被詐騙250萬，我還藉此去對受害者做深度採訪。」

施名帥則分享自己有借過朋友錢，但3年後對方不僅沒還錢，還人間蒸發，「我不敢要，也不敢再提，但這不是詐騙，因為當下我知道我需要幫他，這也只能說服自己『我沒有被騙』。」事到如今，施名帥說：「雖然對方目前消失，傳訊息給他也不會回，但還是覺得不要為了小錢而損失了一段友誼。」（編輯：張雅淨）1110720