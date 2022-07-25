林志穎車禍後意識清楚可對話 事發經過仍無法拼湊

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）藝人林志穎22日駕車載兒子發生車禍，兩人均無生命危險，今天他的弟弟林志鑫與經紀人召開記者會，強調林志穎目前意識清楚，能進行簡單對話，但對事發經過仍無法完整拼湊。

林志穎22日上午駕駛特斯拉行經桃園市蘆竹區中正橋時，不明原因撞上分隔島，車輛起火燃燒，他與車上的6歲兒子Jenson被熱心民眾救出，送往林口長庚紀念醫院治療。林志穎家人當天就表示，兩人都無生命危險，不過林志穎身體及臉部有多處受傷骨折。

經過手術、治療後，今天是林志穎在加護病房靜養的第4天，弟弟林志鑫和經紀人阿任下午在林口長庚醫院召開記者會，說明林志穎最新情況。兩人首先感謝第一時間救起林志穎和Jenson的民眾，這幾天他們也陸續聯絡救命恩人們致謝，並表示待林志穎身體狀況穩定後，林志穎家人也會親自拜訪道謝。

經紀人表示，目前林志穎身體已逐漸好轉，意識清楚也能進行簡單對話，在醫療團隊專業評估下將進行相關手術，但手術內容暫時無法跟大家說明，後續林志穎也需要一些時間修復與靜養。

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針對近期外界討論事發經過眾說紛紜，兩人強調只有當事人林志穎最清楚，他們都有嘗試詢問林志穎，但他目前的身體狀況，仍無法完整拼湊意外發生經過，待林志穎身體好轉後，會再與相關單位進行說明，也請社會大眾不要再繼續討論或揣測，都是對林志穎和家人的傷害。

經紀人與林志鑫表示，林志穎無意浪費社會資源關注他的事情，這是最後一次和大家說明林志穎狀況。他們也再次感謝救命恩人們、消防局、醫療團隊和所有關心並給予鼓勵的歌迷朋友與社會大眾，「你們的祝福與鼓勵我們都收到了，這將會是志穎復原的最大動力」。（編輯：張雅淨）1110725

（圖取自facebook.com/jimmylindreamer）