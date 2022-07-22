林志穎駕特斯拉桃園自撞分隔島 與兒送醫均無生命危險

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藝人林志穎22日駕駛特斯拉行經桃園市蘆竹區時，不明原因撞上分隔島，特斯拉起火燃燒，林志穎和兒子受傷送醫。（桃園市政府消防局提供）中央社記者葉臻傳真 111年7月22日

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（中央社記者葉臻、王心妤桃園22日電）藝人林志穎今天上午10時51分駕駛特斯拉行經桃園市蘆竹區中正橋時，不明原因撞上分隔島，特斯拉起火燃燒，林志穎和兒子受傷送醫；桃園警消說，兩人無生命危險。

警方向中央社記者證實，林志穎不明原因自撞分隔島後，整台車起火燃燒，事故原因待釐清。

桃園市政府消防局告訴中央社記者，救護人員到場時，林志穎未受困，初步了解兩人傷勢無生命危險，目前在林口長庚紀念醫院治療。

林志穎經紀人告訴中央社記者，目前還在了解情況。

林志穎家屬對中央社記者表示，已在前往醫院的路上。（編輯：李明宗）1110722

林志穎22日駕駛特斯拉行經桃園市蘆竹區時撞上分隔島受傷送醫。圖為2018年林志穎在臉書貼出駕車照片。（圖取自facebook.com/jimmylindreamer）