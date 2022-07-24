林志穎車禍身體狀況穩定 妻報平安「每天都有進步」

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林志穎（圖）22日車禍送醫，他的妻子陳若儀24日表示，林志穎每天的身體狀況都有進步。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王心妤台北24日電）藝人林志穎22日駕駛特斯拉發生車禍，家屬當天表示他無生命危險。他的妻子陳若儀今天在社群平台表示，林志穎每天的身體狀況都有進步。經紀公司明天將公開說明林志穎最新狀況。

林志穎22日上午駕駛特斯拉行經桃園市蘆竹區中正橋時，不明原因撞上分隔島，特斯拉起火燃燒，受傷的林志穎父子被送往林口長庚紀念醫院治療。

陳若儀今天在社群平台發文感謝各界關心，指出林志穎的身體狀況進步中，感謝長庚醫療團隊的治療與大家的祝福。她表示，林志穎身體狀況穩定，兒子也是輕微受傷，因此向各界報平安。

陳若儀表示，網路有許多不實消息，讓身為人妻與人母的她相當難過，希望大家不要相信未求證的謠言，「最後要感謝大家對我們的關心與支持，這絕對是守護我們的最大力量。」

林志穎經紀人預計明天下午公開說明林志穎的最新狀況。（編輯：張雅淨）1110724