林志穎駕特斯拉自撞多處骨折 弟弟：狀況穩定未來兩三天是重點

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藝人林志穎22日駕駛特斯拉行經桃園市蘆竹區時，因不明原因撞上分隔島，轎車瞬間起火燃燒，消防局獲報立即到場救援。（桃園市政府消防局提供）中央社記者葉臻傳真 111年7月22日

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（中央社記者葉臻桃園22日電）藝人林志穎今天駕駛特斯拉自撞，和在副駕駛座的兒子受傷。林志穎的弟弟林志鑫在記者會表示，感謝把林志穎救下車的民眾，林志穎目前狀況穩定，接下來兩三天將是重點。

林志穎今天上午駕駛特斯拉行經桃園市蘆竹區，疑未注意車前狀況自撞、車輛起火，他和6歲兒子被熱心民眾救出，目前無生命危險、在林口長庚紀念醫院治療。

林志穎的經紀人和弟弟林志鑫下午在林口長庚醫院召開記者會說明，林志鑫說，林志穎目前的傷勢相對穩定，包括精神也是，謝謝把他從車上救出來的民眾，也感謝長庚的醫療團隊，接下來兩三天是重點，接下來和林志穎和家屬討論後，會再進行公開說明。

林志穎經紀人也發布聲明稿表示，目前林志穎父子正在長庚醫院進行緊急醫療處理中，林志穎有多處受傷及骨折，目前由長庚醫療團隊進行手術評估中，病情暫時無法詳細說明，但目前相對穩定，非常感謝社會大眾和粉絲的關心及長庚醫療團隊的協助。（編輯：張銘坤）1110722

完整聲明稿：

今22（日）早上約10點由駕駛林志穎先生及乘客兒子Jenson，因不明原因開車自撞分隔島起火燃燒，隨即被熱心路人救出送往林口長庚醫院，目前林志穎父子正在長庚醫院進行緊急醫療處理中，林志穎先生有多處受傷及骨折，目前由長庚醫療團隊進行手術評估中，病情暫時無法詳細說明，但目前相對穩定，非常感謝社會大眾和粉絲的關心及長庚醫療團隊的協助。

最後，要由衷感謝將林志穎先生及兒子從車中救出的好心人士，僅代表林志穎家人及公司謝謝您。

吉米工作室

2022年7月22日

藝人林志穎22日駕駛特斯拉行經桃園市蘆竹區時，不明原因撞上分隔島，特斯拉起火燃燒，林志穎和兒子受傷送醫。（桃園市政府消防局提供）中央社記者葉臻傳真 111年7月22日

藝人林志穎22日上午駕駛特斯拉行經桃園市蘆竹區中正橋時，疑未注意車前狀況，自撞汽機車分隔島，車輛起火燃燒、車頭燒成廢鐵。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 111年7月22日