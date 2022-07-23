林志穎車禍現場 桃市府優先修增交通桿提升安全

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

藝人林志穎22日開車在桃園市蘆竹區中正北路發生車禍，車輛一度起火，市府交通局在儘速清理完現場後，優先恢復車道運行，至於標誌桿基礎因已全毀，復舊還需時間；事故現場23日地面焦痕仍清晰可見。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年7月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園23日電）藝人林志穎昨天在桃園市蘆竹區發生車禍，桃市府交通局今天表示，因遭撞斷的標誌桿修復需要較長時間，已先緊急復原現場的交通桿，並由原有7根增至14根增加行車安全。

林志穎昨天上午駕駛特斯拉行經桃園市蘆竹區中正北路準備上中正橋時，疑未注意車前狀況自撞，造成車輛起火，他與6歲兒子被熱心民眾救出，送往醫院治療，所幸沒有生命危險。

桃園市政府交通局告訴中央社記者，蘆竹區中正北路往桃園方向的快慢分隔島上標誌桿、交通桿，因昨天的車禍全數撞毀，盡速清理完現場後，優先恢復車道運行。

交通局指出，當初對這處橋梁採汽、機、自行車分流設計，所以在入口處加裝導桿警示，但標誌桿基礎因車禍而全毀，復舊需要時間，昨天下午優先將交通桿復舊，並從原來7根增設至14根，以增加行車安全，也提醒民眾路過時要注意。

交通局表示，這處橋梁原本設計就有黃色的交通桿警示，並非是因發生車禍才裝上。（編輯：戴光育）1110723

藝人林志穎22日駕車行經桃園市蘆竹區中正北路準備上橋時發生車禍，現場快慢分隔島上標誌桿、交通桿皆被撞毀，交通局同日下午已優先將交通桿復舊，並從原來7根增設至14根，盼提升行車安全。（桃園市交通局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年7月23日