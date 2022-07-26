酷兒影展公布入圍 大使HUSH樂出櫃為酷兒發聲

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2022第9屆台灣國際酷兒影展（TIQFF）將於8月26日開幕，策展人游婷敬（左）頒發酷兒影展首張VIP PASS給影展大使HUSH（右），也象徵影展即將開跑。（TIQFF提供）中央社記者王心妤傳真 111年7月26日

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（中央社記者王心妤台北26日電）2022台灣國際酷兒影展（TIQFF）將於8月26日開幕，今天舉辦入圍公布記者會，本屆大使HUSH表示，開心出櫃讓身分獲認同，也能用真實模樣為酷兒發聲。

策展人游婷敬今天感謝酷兒影像創作者投件，影展收件量逐年增加，今年比去年增加20%，共有216件作品，可見COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，酷兒議題仍不斷發酵，期待影像跨越時空限制，持續關注多元性別發展。

國際短片競賽有22部作品，將分別在酷兒展演、酷兒詩篇、酷兒踰矩與酷兒中港等4個單元放映。

今年台灣短片競賽多部作品聚焦於少男、少女對情感、慾望的探討，包括「台北過手無暝無日」、啟發自板橋高中男裙運動的「玫瑰色的裙」、游泳比賽與情感初萌芽的「悄悄告訴她」、分別探索同志作家與變裝皇后內心世界的紀錄片「未泯」與「雙面曹里歐」，還有帶著魔幻色彩的「桶妝仙女」。

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台灣/華人徵件單元中，「吾家有男初長成」探討跨性別少年與家人的認同關係，「深海」與「启哲」分別以海水與網友會面為題，發掘少年深藏內心的秘密，「圍巾」以逗趣小品呈現角色的異裝慾望，紀錄短片「永恆酷兒」則貼身採訪來自中國、台灣、香港和新加坡的華人同性戀、雙性戀、跨性別（LGBT+）族群。

今年台灣國際酷兒影展將於8月26日開幕，競賽入圍影片將在影展期間以實體及線上雙軌放映，預計8月28日晚間揭獎。（編輯：張雅淨）1110726