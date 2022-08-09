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柴智屏斜槓工作身體忙出警訊 花5年找回健康

2022/8/9 12:35
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（中央社記者葉冠吟台北9日電）知名製作人柴智屏近期從「偶像劇教母」變成「滾筒女神」，把生命經驗寫成新書。她透露斜槓戲劇製作人與編劇，忙到曾一晚吃掉6個甜甜圈，還得吃安眠藥才能入睡，導致身體嚴重反撲。

柴智屏推出新書「要瘦！就要滾－柴姐教你用滾筒健康瘦」，分享如何藉由滾筒與健康飲食，讓自己從每天跑醫院、把藥當飯吃的人生中重拾健康。

她在書中自曝有一個外號叫「白米奇小姐」，因為自己有5年時間，像隻白老鼠一樣，不斷實驗各種醫療、理療、食療，平均每一樣嘗試至少3個月，試圖搶救自己的人生。由於「白老鼠」聽起來很恐怖，所以柴智屏幫自己取了一個新名字「白米奇」。

在外界看來，柴智屏總是光鮮亮麗，但她坦言其實從早期做綜藝節目到後期轉往戲劇製作，她的飲食與生活長期不正常。例如每週錄完影就和同事相約吃麻辣火鍋，成為經紀公司老闆後，又斜槓戲劇製作人與編劇，過著白天上班、晚上寫劇本的生活，每天晚餐過後開始寫作，一寫就是到凌晨3、4時。

創作過程中肚子餓，柴智屏就抓起回家路上買的甜甜圈嗑，曾一個晚上就吃了6個甜甜圈。半夜明明累了應該休息時，腦子卻停不下來在發展故事，只好吃安眠藥強迫自己休息，甚至吃到成為習慣，直到身體受不了開始反撲。

柴智屏分享，當時有一整年完全消失在媒體跟大眾眼前，是因為她一心想把公司收掉，退出這個行業。生病讓她體悟，沒有健康的身體，就算賺很多錢、工作再有成就感，這樣的「活著」都沒有意義。

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這也是她出書的理由，希望把這些年身為「白米奇」所實驗的結果，分享給大眾。柴智屏笑說：「真的沒有想過有一天，我出書不是分享職業生涯，而是告訴大家健康有多重要，要怎麼做才能好好照顧自己的身體。」

柴智屏將於13日下午3時在台北「心悅人文空間」舉行新書分享會，陪大家一起「滾」，相關資訊將在「柴姐柴知道」臉書粉絲專頁和IG公布。（編輯：張雅淨）1110809

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