「咒」導演操刀攝影 「屍舞」拍出舞者恐怖執念

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「雄成人」短片集作品「屍舞」，由導演蔡佳穎執導，並請來柯孟融擔綱製片與攝影、金鐘獎最佳美術設計儲榢逸操刀恐怖造型，讓全片瀰漫恐怖氛圍，打造「世界上最恐怖的舞蹈」。（高雄電影節提供）中央社記者王心妤傳真 111年8月9日

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（中央社記者王心妤台北9日電）高雄市電影館與公視合作推出「雄成人」短片集，其中蔡佳穎執導、「咒」導演柯孟融擔綱製片與攝影的「屍舞」昨天殺青，描述舞者對所愛的恐怖執念，繼「春水奇譚」後再挑戰成人題材。

「雄成人」囊括搞笑、搞鬼與搞怪等3種類型，並由3名導演蔡佳穎、潘客印和黃丹琪各自打造驚悚鬼片「屍舞」、台式喜劇「有了？！」和情色鬧劇「春水奇譚」。

「屍舞」由柯孟融擔任攝影，金鐘獎最佳美術設計儲榢逸操刀恐怖造型，讓全片瀰漫恐怖氛圍，打造「世界上最恐怖的舞蹈」。

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劇情描述舞者對舞蹈的恐怖執念，就算死後、屍體腐爛仍偏執跳舞，直到咒念毀掉人性。演員陳雪甄在片中飾演舞蹈老師，習舞多年的她表示，「讓我又再次重溫藝術家，那種對創作奮不顧身的執念」。新人何亭儀則挑戰肢體極限，身體彎折程度直逼經典恐怖片「大法師」，展現恐怖卻又必須維持舞蹈之美。

3部短片預計在高雄電影節首映，高雄電影節將於10月14日至30日登場。（編輯：張雅淨）1110809