高爾宣合體李浩瑋彩排 送生日蛋糕也祝演出順利

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歌手李浩瑋（右）14日即將舉辦個人第2場演唱會，9日合體嘉賓高爾宣（左）彩排，高爾宣特別準備生日蛋糕為將滿23歲的李浩瑋提前慶生，並祝他表演順利。（On Studio提供）中央社記者王心妤傳真 111年8月9日

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（中央社記者王心妤台北9日電）歌手李浩瑋將於8月中開唱，今天與好友高爾宣先合體彩排；兩人不只年紀相仿有共同話題，私下都是綠手指，相約退休後一起種田。高爾宣今天特別為李浩瑋慶生，預祝他演出順利。

李浩瑋將於14日在Zepp NEW TAIPEI舉辦個人第2場演唱會「魔幻島 Miracle Island」，嘉賓高爾宣今天搶先合體李浩瑋演唱Doubt?、Drowning。兩人被問到若組團要取什麼團名？李浩瑋表示，應該取名H2O，融合2人英文名字縮寫，水也代表兩人的音樂應該像水一樣，成為每個人不可或缺的物品。

李浩瑋與高爾宣不只因年紀相仿走得近，兩人還有同樣話題，常會聊到退休生活、種植物，還有種田。高爾宣表示，兩人因為都不喜歡住在城市又喜歡在陽台種植物，還想退休後可以一起去種田。高爾宣夢想擁有一座「開心農場」，笑說：「我很想種酪梨，我自己愛吃，可以自給自足」。

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李浩瑋將於8月20日滿23歲，高爾宣特別帶了蛋糕，除了提前替他過生日也祝福演出順利。李浩瑋表示：「很感謝爾宣及朋友的祝福，我很珍惜現在擁有的，因為現階段該達到的目標都上軌道，也漸漸達成，希望能越來越好」。

李浩瑋表示，這次演唱會也邀請從事燈光設計的爸爸參與，「父子倆齊心協力完成工作的感覺，很棒。」被問到有沒有付薪水給爸爸，他則笑回：「有啊，就當送他生日禮物囉！」（編輯：陳仁華）1110809