黃宣新片「他馬克老闆」 瞿友寧讚天生的表演瘋子

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北6日電）導演瞿友寧新片「他馬克老闆」邀歌手黃宣首次主演電影，將與歌手盧廣仲聯手演出。黃宣透露與瞿友寧聊天就有化學反應，瞿友寧則誇獎他是「天生的表演瘋子」。

「他馬克老闆」昨天開鏡。黃宣將飾演不停糾纏盧廣仲、飾演上班族的瘋狂角色，他認為此次角色有多種面向，已經開始構思角色有趣的點，「期待在與導演的合作中找到新的自己，我相信『沒有暗礁，哪來美麗的浪花』，所以一定會有美麗的浪花，我會努力的。」

盧廣仲此次將飾演原著漫畫的主角「馬克」，他期待再次跟瞿友寧合作，雖然與「花甲」系列都是喜劇，但會有新的表演模式，「希望可以帶給大家有別以往更瘋狂好玩的表演。」

原著作者馬克（李含仁）也出席開鏡儀式，他表示，創作能被改編成真人版電影很酷，盧廣仲的角色非常貼近主人翁形象，身邊朋友也認為很符合，「這部電影在導演的選角下為作品更為加分，敬請大家期待。」

瞿友寧表示，喜劇難拍，悲劇能夠讓觀眾同情主人翁，但喜劇是挑戰觀眾的自尊，「觀眾會嚴苛的看待到底好不好笑，這是挑戰每個人各自不同的笑點，不容易產生集體渲染。」瞿友寧也誇獎黃宣是「天生的表演瘋子」，因為黃宣的聰明，讓瞿友寧決定讓他有更多發揮，也讓他嘗試更困難的表演。

「他馬克老闆」預計2023年上映。（編輯：張芷瑄）1110906