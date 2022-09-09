釜山影展時隔3年復辦 多部台灣作品入選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾9日專電）釜山國際影展10月初將在釜山海雲台登場，時隔3年完全恢復正常規模舉行，影帝梁朝偉受邀出席開幕式，今年更有多部台灣電影入選影展單元。

釜山影展（BIFF）10月5日至14日將在釜山海雲台的電影殿堂及周邊電影院舉行，除放映來自71國的243部電影，公開訪談、特別訪談、室外舞台問候、大師課程等多樣實體活動也將全面恢復正常規模舉辦。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，釜山影展一度停辦，去年雖舉辦實體開幕紅毯活動及電影放映活動，但規模及周邊系列活動都較先前大幅縮減。

根據釜山影展公布入選名單，由金馬獎最佳女配角王渝萱和許乃涵主演的「小藍」入選亞洲之窗單元，這部描寫少女私密心事的電影是導演李怡芳首次執導作品。

影片來源：小藍 Little Blue

今年入圍超廣角紀錄片競賽單元的台灣作品則有2部，「南方，寂寞鐵道」是導演蕭菊貞歷時5年拍攝的紀錄片，紀錄南迴鐵路搭載的台灣人歷史與回憶。

耗時10年拍攝的家族紀錄片「家族樹」是導演蘇鈺婷第2次入圍釜山影展，她的第一部紀錄長片「祝我好好孕」曾於2018年入圍釜山影展超廣角紀錄片競賽單元。

由香港導演陳梓桓執導，港、台、日共同合作拍攝的劇情紀錄片「憂鬱之島」也入選超廣角紀錄片非競賽單元，將歷經六七暴動、文革、六四、九七，到反送中運動的香港記憶帶到韓國觀眾眼前。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

港星梁朝偉將在今年影展獲頒年度亞洲電影人獎，除邀請梁朝偉出席影展開幕，釜山影展期間也將放映多部梁朝偉親選的經典主演電影，包括2046、射鵰英雄傳之東成西就、無間道、暗花之殺人條件、花樣年華等。

今年釜山影展將由伊朗導演穆哈格赫（Hadi MOHAGHEGH）的「風之香氣」（Scent of Wind）揭開序幕；閉幕片則選定日本導演石川慶新作「那個男人」（A Man）。（編輯：韋樞）1110909