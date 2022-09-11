東協音樂節台灣歌手樂團助陣 展現亞洲多元面貌

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（中央社記者侯姿瑩新加坡11日專電）東協音樂節今年首度舉辦實體活動，週末於新加坡登場。來自台灣的獨立樂團I Mean Us、緩緩及新秀LÜCY等音樂人登台助陣，帶來多元曲風的表演，展現亞洲多元音樂面貌。

創立於2020年的東協音樂節（ASEAN Music Showcase Festival）過去2年都以線上方式進行，今年在疫情逐漸消退後，10日、11日連續2天在新加坡虎豹別墅首次舉辦實體音樂節。

東協音樂節合辦單位代表蕭文聖接受中央社記者訪問時表示，「我們想在一個可以代表各個不同國家的地點舉辦活動」，因此選在虎豹別墅舉行。

虎豹別墅因生動呈現中華民間傳說的「十殿閻羅」而聞名，在許多新加坡人的記憶中，小時候曾跟父母到此地遊玩，以了解中華傳統道德意涵。蕭文聖說，不少東協國家也有類似文化。

主辦單位指出，活動共有來自東南亞7國及台灣、印度等音樂人登台表演，包括馬來西亞人氣電子及藍調歌手NYK、印尼人氣創作歌手Pamungkas等。

活動從下午直到夜晚，吸引許多不同種族的民眾入場，室內及室外的舞台都可看到大批人潮隨音樂舞動、搖擺。

談及邀請台灣音樂人參加東協音樂節的原因，蕭文聖表示，活動目的是建立亞洲連結，台灣也是亞洲的一部份，「我們很喜歡台灣樂團，大家都喜歡台灣樂團」，因此決定保留一些時段給非東協成員國。

他說，音樂節的目標是讓人重新發現音樂，找回過去的生活，並試著將亞洲及東協連結在一起。估計2天活動將吸引3000人參加。

在「台灣東協造音行動」特別企劃及台灣文化部等單位支持下，這次共有3組台灣音樂人共襄盛舉，包括曾入圍金曲獎最佳樂團的I Mean Us（IMU）樂團，曾參與西班牙著名音樂節Primavera Pro的獨立搖滾樂團「緩緩」，以及走夢幻流行曲風的年輕樂壇新秀LÜCY。

首赴新加坡演出的LÜCY受訪表示，這次表演曲目都是第一張專輯的歌，「新加坡的人應該都沒有聽過」。她也第一次看到這麼多亞洲音樂人齊聚一堂，有很多不同語言，覺得十分有趣。

這次演出的日子適逢中秋節，LÜCY說，表演前一天有在新加坡的戶外美食廣場吃烤肉，這是她第一次在國外吃烤肉過中秋。

I Mean Us吉他手永純受訪表示，這次表演曲目從熱鬧到抒情歌都有，希望喜歡各種不同曲風的觀眾可以感受到他們的魅力。

這是I Mean Us時隔2年半再度赴新加坡演出，主唱Mandark笑說，演出後有看到當年有來的歌迷，「覺得新加坡人都好專情」。

鼓手佩蓬表示，有位歌迷說，當年只有一些人到場，看到這次有很多人來看I Mean Us表演，覺得很開心。

佩蓬說，聽到歌迷這番話，「也讓我們很有動力、備受鼓勵」。

此外，被問及疫情對自己的影響，LÜCY表示，約在2年前開始寫歌，發表第一首歌的時間剛好是台灣疫情嚴重的時候，也因此有更多時間練習、寫歌，「對我反而是一件好事」。

她說，寫歌的習慣是腦海有旋律的時候就用手機語音備忘錄記錄下來，疫情期間總共累積超過1000則，第一張專輯有很多歌就是從中選出來的。

她透露，第2張專輯正在製作中，預計收錄比較多華語歌，「想說可以做一些KTV可以點到的歌、可以朗朗上口的歌」。（編輯：馮昭）1110911

東協音樂節2022年首度舉辦實體活動，10日於新加坡登場，來自台灣的獨立樂團I Mean Us登台助陣。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年9月11日

台灣獨立樂團I Mean Us時隔2年半再到新加坡演出，10日於東協音樂節登台表演。團員受訪表示，看到歌迷變多，覺得備受鼓勵。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年9月11日