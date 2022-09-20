品冠因疫情3年沒回馬來西亞 擁抱母親盼珍惜當下

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（中央社記者王心妤台北20日電）歌手品冠將於12月3日舉辦「不如我們今天見」演唱會，他與馬來西亞的家人因COVID-19疫情3年沒見，今年6月回家時，品冠媽媽眼眶泛紅緊抱他不願放手，讓品冠有感珍惜當下重要。

品冠推出新歌「不如我們今天見」MV中，有段離家求學的子女搭機返家與爸爸深情相擁的畫面，讓品冠相當有感。品冠透過唱片公司表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，他與馬來西亞的家人3年沒見，今年6月初回家時，一進門就跟父母擁抱。

品冠表示，「我媽眼眶泛紅抱著我快一分鐘都不肯放手，因為隔了3年沒見到孩子，對於年邁的父母來說是無比的漫長。」品冠常與太太和孩子聚在一起分享心事，也會常常和父母視訊電話，因為把握時間、珍惜眼前人、愛在當下相當重要。

品冠也希望透過音樂傳遞珍惜重要，希望大家好好把握當下，不如今天就約想念的親朋好友相見的想法。他說：「以前執著、計較的事其實就是些小事，所以在家我不會太花時間爭吵與計較，能跟最愛的人相處，好好活著、好好愛著，互相陪伴就夠了。」（編輯：張芷瑄）1110920