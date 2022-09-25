楊德昌「獨立時代」修復版 紐約影展經典重現

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（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）第60屆紐約影展（NYFF）預定30日揭幕，已故導演楊德昌作品「獨立時代」4K修復版入選「經典重現」（Revivals）片單，時隔28年再度入選這項紐約重要影展。

「獨立時代」1994年上映，為楊德昌「新台北三部曲」（另兩部為「麻將」、「一一」）首部作品，是他對台北文化亂象、道德失序的質疑和省思，同時塑造難得的黑色幽默。

本片當年獲坎城影展金棕櫚獎提名，入選紐約影展，並抱回金馬獎最佳原著劇本及男、女配角獎。

紐約影展創立於1963年，今年邁入第60屆，9月30日至10月16日舉行。「經典重現」單元呈現經數位修復的國際知名電影工作者重要作品，本屆有來自台灣、美國、法國、巴西、葡萄牙等國10多部修復片入選。

「獨立時代」1994年入選紐約影展，在林肯中心愛麗絲圖利廳（Alice Tully Hall）上映。時隔28年，紐約影展將播映4K修復版，顯示紐約客對楊德昌作品的喜愛。

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影展官網介紹，楊德昌在這部以1990年代台北物質世界為背景的全景諷刺作品中，觀察一群20多歲都會男女的自我陶醉，並再次尋找一個他不再熟悉的國家靈魂。

「獨立時代」4K修復版由國家電影及視聽文化中心完成，8月在威尼斯影展世界首映，紐約影展排定10月13、14日在林肯中心的華特瑞德戲院（Walter Reade Theater）與法蘭切絲卡畢爾戲院（Francesca Beale Theater）放映。（編輯：林憬屏）1110925