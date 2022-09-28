伍佰吉他手確診 高雄演唱會再延至2023年初

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歌手伍佰（圖）上週在台北小巨蛋舉辦Rock Star演唱會，原定10月1日在高雄巨蛋開唱，但因吉他手秀秀確診COVID-19，決定二度延至明年1月2日演出。（圖取自facebook.com/wubaiclub）

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（中央社記者王心妤台北28日電）歌手伍佰上週才在台北小巨蛋舉辦Rock Star演唱會，原定10月1日在高雄巨蛋開唱，但因吉他手秀秀確診COVID-19，考慮演出人員曾同桌吃飯及相處，決定二度延至明年1月2日演出。

伍佰24日、25日在台北小巨蛋舉辦Rock Star演唱會，當時他在台上感謝歌迷，表示演唱會延期2年，等了770天才成功開唱，笑說要用「那個」稱呼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）作為反擊。

伍佰今天在臉書表示，因吉他手秀秀確診，考慮所有演出人員曾在台北場演出期間及慶功宴場合同桌用餐，長時間的相處，雖然其他成員及主創團隊目前健康無礙，仍屬潛伏期期間，擔心感染擴大會影響觀眾及工作人員健康。

伍佰表示，伍佰 & China Blue成軍30年，也與秀秀合作超過20年，是無可取代的團隊成員，因此決定二度延期。

伍佰也說：「『那個』太厲害了，同時也對所有期待已久還有準備南下參加演唱會的觀眾深感抱歉，也呼籲大家安全地持續抗疫，照顧自己的健康，Rock Star演唱會會再安全地和大家依約見面！」（編輯：陳政偉）1110928