部落祭典不給拍 美國型男賈斯汀徹夜練歌打動耆老

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（中央社記者葉冠吟台北30日電）「二分之一強」班底、來自美國的賈斯汀擔任行腳節目主持人，探索台灣部落文化，在拍攝小米收穫祭時卻一度遭拒無法拍攝，所幸他徹夜狂練勇士舞、王族頌才打動耆老同意。

「賈斯汀和他的部落好朋友」由電影「只有大海知道」導演崔永徽首次跨足旅遊行腳節目擔任監製，搭檔知名廣告導演「黑導」李漢文製作。節目來到最後一集，一行人造訪屏東泰武鄉的排灣族佳平部落，當時正值8月小米收穫祭，但外人要加入相當不容易，必須通過許多考驗、成為「佳平人」，得到排灣族人認同才能參加。

擔綱主持人的賈斯汀分享：「部落因為保護文化不想讓我們拍，耆老說要展現誠意才能來拍攝，因此我開始認真學習王族頌、勇士舞，拍攝暫停的2個小時完全不休息，他們不讓我拍，那我就要展現誠意！」

為此賈斯汀在一週前便加入佳平青年會所，與他們一起生活作息並學習。青年會所的青年為幫助賈斯汀練舞，還徹夜陪他排練，但排灣族歌曲、歌詞對外國人來說依舊是一大挑戰。

到了考驗當天，賈斯汀在整個部落前表演有「佳平部落國歌」之稱的王族頌，正當全員聽他清唱時，賈斯汀卻突然卡詞，他回想：「青年會所的人全部在我背後一起幫我接唱，我真的非常感動。」

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排灣族常用打獵、唱歌跳舞來傳承文化，但另一群人有不同做法。賈斯汀拜訪製作創意料理的小農餐桌，發現有很多學齡孩童正在體驗搓高粱，就是希望讓孩童在身體留下部落的記憶，即使長大到了外地，依然能保有幼時的文化養分。

另一名靠著畫畫來傳承文化的年輕人則告訴賈斯汀一個傳說中的童話故事。講述一對兄弟因太餓被母親趕出去，越跑越快變成2隻鳥，但他們仍然會經常飛回部落探望，象徵著部落的孩子因生存艱苦而離鄉卻不忘本的初心，讓賈斯汀相當感動。節目將於每週六晚上10時在亞洲旅遊台播出。（編輯：張芷瑄）1110930