梁朝偉曝有意回鍋電視劇 最想演連續殺人魔

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（中央社記者廖禹揚釜山6日專電）港星梁朝偉時隔多年出席釜山國際影展，今天受訪時透露考慮重新參演電視劇，也表示想挑戰反派角色，尤其想飾演連續殺人魔。

梁朝偉在第27屆釜山影展獲頒年度亞洲電影人獎，今天上午出席記者會受訪，首先被問到未來的夢想。他表示，現實生活中存在很多種人物，他沒挑戰過的角色很多，「如果要說想嘗試的角色，應該說是所有沒有演過的角色」。

他提到自己是拍電視劇出身，「最近會想，如果重新拍電視劇會是什麼感覺呢」，「從電視劇時期就支持我的影迷也很多，可能也會想再看看我拍電視劇」。他說，如果有機會，會想再挑戰電視劇拍攝。

梁朝偉去年以美國漫威電影「尚氣與十環傳奇」進軍好萊塢。他透露，當初接到劇本時本來飾演的角色以為會是個「大壞蛋」，沒想到了解之後發現不是。

梁朝偉在「尚氣與十環傳奇」中飾演主角尚氣的父親，他說，10年前完全沒想過自己能挑戰父親角色，很開心有個轉換形象的機會，「現在上了年紀，年輕時無法嘗試的角色都希望能挑戰看看」。

若將演藝生涯分為前、後兩部分，梁朝偉謙虛表示，前20年都還是在學習階段，後20年則是將學到的東西發揮出來，「現在這個階段可以不受壓力地享受演戲」。

梁朝偉說，演員都會想挑戰各種角色，「我也一樣，但接到的反派劇本並不多」。他說很想挑戰反派角色，「個人很想挑戰看看連續殺人魔的角色」，笑說不久前也跟「風再起時」（Where The Wind Blows）導演翁子光建議拍拍連續殺人魔題材。

梁朝偉的「殺人魔宣言」一出，隨即引起現場媒體驚嘆。他解釋，會想挑戰殺人魔角色主要是受到美國電影影響，「但一方面也覺得滿可怕的」，引起現場笑聲。

有媒體好奇梁朝偉是否有意挑戰執導電影，梁朝偉表示，現在還很享受當演員的生活，短期內沒有當導演的想法。（編輯：馮昭）1111006

港星梁朝偉6日上午出席釜山國際影展記者會，談到自己最想挑戰連續殺人魔角色。中央社記者廖禹揚釜山攝 111年10月6日

港星梁朝偉（左）6日上午出席釜山國際影展（BIFF）記者會。中央社記者廖禹揚釜山攝 111年10月6日