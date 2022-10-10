艾成逝世55天 王瞳謝亡夫教會自己患難中有盼望

（中央社記者葉冠吟台北10日電）馬來西亞藝人艾成離世55天，教會為他舉辦「超乎想像．艾成了」紀念EP發表福音餐會，妻子王瞳坦言，還無法整理艾成的衣物，感謝他教會自己在患難中依然有盼望。

王瞳今天戴著艾成送的項鍊，並穿著粉絲為她和艾成設計的婚紗照T-shirt，忍著淚說：「我知道艾成沒有離開，只是換個方式在愛我」；她坦言還需要時間適應，在憾事發生後，自己都沒有再回到兩人住處，「艾成的牙刷還掛著呢，切一半的血壓藥還留著，為了要回馬來西亞買的泳褲也到貨了」，只能由家人幫她把東西打包好搬到新住處。

王瞳回憶在搬東西時，一度不小心砸到自己腳上，她卻愣在原地，「雖然很痛，但我沒有發出聲音」，當時腦海中浮現的是再也聽不到艾成說「唉唷，怎麼這麼不小心」的聲音，也讓王瞳的淚水再度潰堤。

王瞳表示接下來的日子自己會努力適應，「因為艾成現在活在我的心裡面，我會越來越強壯，越來越堅強」，自己從沒跟艾成說過再見，也沒有要跟他說再見，因為對她而言，這不是結束而是一個開始，「我還有好多事情要做」，謝謝艾成用40年教會自己很多，「讓我學會在患難中依然可以有盼望」。

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她強調自己沒被打趴在原地，但對艾成的思念從沒停止過，反而有種要幫艾成完成沒做到的事情的急迫感，包括艾成之前錄好的歌曲、照顧樂團粉絲，「我不能一直沉浸在悲傷的情緒當中，還是做日常要好好做的事情，好好吃飯、生活，要為艾成好好過下去」。

王瞳說，現在她該拍戲就會拍，該宣傳就會去宣傳，艾成的紀念EP也發行了；今年剛好是艾成來台滿20年，王瞳希望大家可以支持艾成的好聲音，自己的目標就是讓更多人聽到他的歌聲，也盼艾成能一直陪伴她接下來的人生路。（編輯：陳仁華）1111010